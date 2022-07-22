南京玄奘寺供奉戰犯全網尋供奉者　胡錫進：肯定有陰暗力量和陰謀

內地網民21日發布影片指出，今年2月於南京玄奘寺遊覽時發現，寺內供奉著南京大屠殺戰犯的牌位，據了解，該牌位已設置三年。南京市委市政府則稱玄奘寺住持傳真（俗名：李義將）已遭更換，寺廟已停止日常活動。



事件引發內地網民憤慨，更開始尋找牌位下方落款的「吳啊萍」，網民表示要揪出供奉牌位的人。《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進表示，事情令人憤慨，也很蹊蹺。「這肯定是有人或陰暗力量以陰謀方式幹出的事情，其目的就是要搗亂和挑釁，」



針對玄奘寺供奉日本南京大屠殺戰犯一事，7月22日南京玄武區民族宗教事務局就玄奘寺內供奉多名日本侵華戰犯牌位回應稱，將對傷害民族感情的行為一查到底。南京玄奘寺公告現已對外張貼公告稱「根據上級要求暫停對外開放」

南京玄奘寺住持傳真法師此前回應表示，牌位曾擺放位置是寺中的地藏殿，掛牌位需要審核，內地網民除批評寺廟審核過程也已開始搜查牌位落款者「吳啊萍」。有網民指出，要供奉這些牌位長達三年，需要至少6位數人民幣。關於牌位審核等相關問題，住持稱調查組已進駐調查。

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《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進表示，南京玄奘寺內竟供奉多名日軍戰犯的牌位，突破任何常情和常理。他表示，那些戰犯中不止一人直接參與當年對南京的攻克和屠城，「在南京的寺廟裡供奉他們的牌位尤其是一份特殊傷害，是對南京大屠殺歷史定論的猖狂挑釁。」

胡錫進表示，他堅決支持徹查此案並依法嚴懲此事的操作者及謀劃推手。他批評，當地寺院管理存在驚人漏洞，必須通過這次處理堅決堵住，「我們的社會裡有壞人，他們想製造事端，各地寺院也應有所警惕，防止被他們利用。」

胡錫進分析，「這肯定是有人或陰暗力量以陰謀方式幹出的事情，其目的就是要搗亂和挑釁。」他表示，在中國，尤其在南京絕不存在對那些戰犯的懷念和同情，他們是全體中國人民眼中的惡鬼。

牌位此前供奉在玄奘寺的地藏殿。（觀察者網）

南京此前傳出將舉辦日本夏天傳統的「夏日祭」遭網民批評「歷史認知混亂、價值判斷錯亂」，胡錫進文中則稱「我們社會對日本軍國主義是痛恨的，集體價值判斷不存在問題，這個案子絕不代表我們的社會出現了認知混亂」他認為，必須嚴查嚴處此案，同時強化社會的價值共識，促進團結。

針對事件的懲處，南京市委市政府22日稱已成立工作專班調查處置，玄奘寺住持傳真（俗名：李義將）已遭撤換，寺廟已停止日常活動。玄武區民族宗教事務局局長胡圓圓則遭免除；南京市民族宗教事務局局長蘇宇紅予已誡勉，南京市民族宗教事務局副局長紀勤予以停職檢查。