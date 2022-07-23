爛尾樓｜引入國資、加強監管預售資金　多地政府出招圖解問題

內房爛尾風暴持續發酵，中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞強調，會和住建部、人民銀行（央行）等部門協調配合支持地方保交樓、保民生、保穩定。為緩解問題，近日，多個地方政府都介入當地爛尾樓工程，所採取的形式包括引入國資、幫扶指導建設、加強監管預售資金、督察工程進度以及為企業紓困等。



據Github網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至周五（22日），全國有近320個建案面臨業主斷供的風險。《華爾街日報》引述分析報道指，面臨斷供風險的房貸總額1500億至3700億美元（約1.17萬億至2.9萬億港元）。

金融穩定受衝擊下，許多地方政府試圖拆解風暴。在引入國資方面，日前江西景德鎮發佈措施，將讓國控集團、城投集團、昌江國資和珠山國資等4家國資平台參與化解風險，它們將進駐現場、調查、資產評估和工程清算，並與開發商和施工單位簽代管協議，新增貸款，督導在明年底完成「保交樓」。

延伸閱讀：爛尾樓｜多地業主自行籌錢復工 浙江豪宅業主為收樓籌逾8000萬（點圖放大閱覽）

採取加強對預售資金的監管，則有陝西西安、廣州汕頭和河北滄州。據悉，房地產住宅項目多採預售制，由政府會同銀行對預售資金實施第三方監管，但實際的監管強度因地而異。至於湖南長沙和株洲，對於開發商無力完成的建案，當地設立工作組核實資產，研究幫扶方案。

此外，部份地方為企業紓困冀從源頭減少爛尾樓數量，例如河南鄭州地產集團和河南資產管理設立鄭州市地產紓困基金，透過資產處置、資源整合和重組顧問等方式紓困，及協助解決問題樓盤。雲南楚雄則推出「15條暖企紓困」措施推進整治清理爛尾樓，包括限制延遲交房的企業參與新出讓土地的競買及與其他企業的合作。