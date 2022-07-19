爛尾樓｜多地業主自行籌錢復工　浙江豪宅業主為收樓籌逾8000萬

近月內地「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴愈演愈烈，更出現大型抗議事件。據內媒財聯社周一（18日）報道，內地有數個爛尾樓盤的業主以自行籌款的方式實現樓盤竣工，其中浙江一個豪宅項目的業主歷經十年煎熬後，更自籌逾8000萬（人民幣，下同）展開續建。



浙江省瑞安市的豪宅項目「萬川瑞園」由3幢33層大樓組成，總佔地面積約1.44萬平方米，總建築面積3.93萬平方米。由於項目臨近飛雲江，地理位置優越，開發商將樓盤宣傳為「瑞安頂級全江景地標豪宅」。

該樓盤於2011年12月開盤，部分單位的售價高達3萬元/平方米，遠高於附近樓盤的單位。然而因開發商資金鏈緊張，該樓盤於2013年出現時建時停情況，2014年後處於停工狀態，一直未能完工，成了當地的知名爛尾樓。

為實現樓盤竣工，萬川瑞園部分業主自去年7月與一家企業展開協商後達成續建協議，由數名業主出資墊付部分資金，直至順利交付，截至目前，合計籌集了約八九千萬元。有知情人士表示，如果進展順利，該項目有望於今年年底前竣工交付。

四川兩爛尾樓盤業主自籌資金

除了萬川瑞園外，四川省南充市也有兩個爛尾樓盤的業主自籌資金開展復工。其中，南充市五星現代城項目的資金缺口高達2000萬元，業主於去年10月展開籌款。該項目共有500多戶，每戶業主平均需出約4萬元。開發商還通過「銷售車位」等方式，獲得了部分資金，項目最終順利交付。

南充市另一樓盤「中環島」的業主也採取類似方式展開自救。該樓盤開發僅半年便停工，此後樓盤斷斷續續復工又停工。去年9月，部分樓棟開始交付，但實際交付與此前規劃相差甚遠，難以達到入住標準。

去年11月，中環島業主發布通告，擬自行展開收尾工作。根據通告，樓盤需800萬元資金，平均每戶籌資約1.5萬元，這部分資金相當於借款。

中原地產高級研究經理盧文曦分析稱，「體量小、資金缺口小、即將完工的項目，也許還有自救的可能性。但體量稍大一些的項目，業主在資金上根本沒那麼強的實力。最主要的問題在於，項目爛尾往往會面臨相當複雜的債權、法律糾紛，業主不具備相應資金實力及專業能力，處理這些複雜的事務。業主籌資自救，只是極特殊的案例，不可能成為爛尾項目復工的主要解決方式」。