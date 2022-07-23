河南信陽政府大院拆牆引市民打卡　當地傳媒：無形的牆更值得關注

7月21日，河南信陽市委、市政府大院圍牆被拆除，市民爭相遊覽參觀。信陽市委書記蔡松濤受訪稱，「未來這個地方就是一個開放式的公園或者說開放式的辦公場所。」

當地傳媒《大河報》表示，拆圍牆的背後，折射出政府機關拉近與群眾關係的一種積極努力。拆除有形的圍牆後，如何更好地拆除「無形的牆」更值得關注。



網傳影像顯示，傍晚的信陽市政府大樓前，有不少市民散步、聊天、拍照，一些小學生在玩滑板車，儼然一個公園。報道指，7月上旬，就有市民發現信陽市委、市政府柵欄開始拆除，院內東側進行地磚鋪設，部分區域設置了新能源充電樁、劃好停車位，並種上樹木和草坪。

信陽市委書記蔡松濤受訪表示，「這是一個正常的工作，沒有甚麼稀奇的。未來這個地方就是一個開放式的公園或者說開放式的辦公場所，供群眾休憩、停車、活動。」當被問到未來市委、市政府大樓的安保工作如何安排時，蔡松濤稱：「我們就正常工作，正常開展，沒甚麼影響。」

市民在市政府門前散步。（大河報）

報道提到，除了信陽市委市政府外，當地其他一些行政事業機關也進行了拆牆和新建綠地噴泉等行動。

2020年10月，蔡松濤履新信陽市委常委、市政府黨組副書記，2021年12月，正式「接棒」信陽市委書記一職。此前，蔡松濤在蘭考縣已經主政5年。其任蘭考縣長時，蘭考也啟動了大規模的拆牆。

2015年9月8日，蘭考縣政府大門、圍牆及西側臨街樓房一一拆除，隨後種上綠化樹，昔日「神秘」的政府大院一覽無餘。

9月11日，蘭考縣召開「城市綜合提升工程動員大會」，時任蘭考縣長的蔡松濤在會上表示，「要實施拆牆透綠增綠工作，打破各個單位封閉的格局，構建大型開放空間環境和綠色活動空間，讓市民與單位共享園中景色。」

有市民在市政府門前打卡。（頭條號@美好信陽）

隨後幾個月，蘭考縣多個機關掀起拆除圍牆、開放空間的熱潮。之前被圍牆包圍起來的停車場、籃球場、羽毛球場、自行車停靠點、廁所等設施，從此不再是「機關專屬」，全部免費對外開放。

報道指雖然已經過去幾年，蘭考縣拆牆透綠的行動仍在持續進行。就在去年上半年，按照蘭考縣委縣政府的安排部署工作要求，多個鄉鎮還在積極開展「拆牆透綠」工作安排，持續地「還綠於民」。

蔡松濤主政下的蘭考縣曾拆牆。（大河報）

當地傳媒：還要拆無形的「牆」

對於信陽市委機關大院拆圍牆，《大河報》引述河南省委黨校黨建教研部副主任楊偉民指，政府機關、黨員幹部和群眾中常存在一堵「無形的牆」，群眾如果看到政府機關高高在上，非常威嚴，甚至感覺遙不可及，內心會不認同，不親近，有距離。

報道認為，拆除政府大院圍牆外，如何更好地創新方法、真正對群眾貼心暖心，也都值得關注。