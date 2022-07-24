前記者李建軍在瓦努阿圖因挪用資金被判刑　曾舉報華潤董事長受賄

被業界稱為「山西三李」之一內地知名記者李建軍，曾於2012年舉報華潤集團董事長宋林涉嫌受賄。

有消息指，李建軍上周在瓦努阿圖因挪用資金被判囚4年半，據稱案件涉及金額約1100萬元（瓦圖，下同，折合約73.9萬港元）。



據瓦努阿圖傳媒報道，李建軍涉嫌獲得3名受害者的信任後，讓對方投資購買位於瓦努阿圖首都維拉港的物業；李建軍在受害者手上取得錢款後，未有購買相關物業，而是將有關款項據為己有。

警方在庭上披露，李建軍挪用的資金用於購買車輛和價值4000萬（折合約268萬港元）的物業，但最終以500萬（折合約33.5萬港元）完成交易。涉案財產將被瓦努阿圖政府沒收。

報道指，李建軍曾多次觸犯法律。2019年，他因涉嫌故意傷害案件被控告人證偽而被無罪釋放，同時有兩宗盜竊和挪用公款案尚未判決。本案宣判後，李建軍的律師曾申請保釋，但上訴被駁回，李隨即被押送入獄。

瓦努阿圖傳媒報道，李建軍因挪用資金被判囚4年半。（dailypost.vu）

微信公眾號《傳媒特訓營》消息，審判前，在國內聲稱被騙的受害者前往瓦努阿圖質證；有受害者透露，自己被騙取10萬元，受害者多達200人。知情者稱，李建軍已在瓦努阿圖生活幾年，起初確實想通過某種方式幫人辦理移民或在當地置業，但由於他愛賭博，導致把集資的錢款都輸光；但有關說法未經證實。

有圈內人士稱，雖然不了解該案細節，即使李建軍並非富豪，但若涉案金額只是70萬元，相信他是完全可以承擔得到，不至於要面對監禁。

公開資料顯示，李建軍為山西平遙人，曾就職於《山西晚報》和《成都商報》。2011年，李建軍從《成都商報》離職後，連續爆料多宗山西官場醜聞，包括臨汾市紀檢委書記沈慶華年齡造假事件。

2012年，李建軍向香港廉政公署實名舉報華潤集團董事長宋林。他曾透露，自己舉報宋林後，山西金業集團總裁張新明、山西省公安廳幹部數度威脅恐嚇他和家人。有知情者指，舉報事件後，李建軍周轉於香港與東南亞各地，最後在朋友的建議下，移民至瓦努阿圖，一直到案發前，他都不敢輕易回國。