出走新加坡．三｜人口3分之1為「非居民」　富商卻能即時申永居？

中國富商近年來出現的移民新加坡熱潮引發關注。事實上不只富商，自上世紀90年代中新建交以來，經由各種途徑移民新加坡的中國人數目劇增，在新加坡外來人口中佔據比例僅次於馬來西亞，中國也成為新加坡華人外來人口的第一大輸入國。

香港也經歷過從中國內地移居人口急劇增加的時期，及至80年代設立配額制度、回歸後將單雙程證分開後，演變成現時由特區政府主導，但靈活度受限於《基本法》的人才入境政策。

星港兩地針對外來人口的簽證及身份轉換政策，以及各類身份人士待遇有怎樣差別，對於外來移民又有何等影響？



富商獲港籍要7年 新加坡「綠卡」卻不用等？

若按照「具國籍及居留權-具居留權但不具國籍-不具居留權」三個不同等級劃分，新加坡依次是「公民-永久居民-非居民」，香港則可以歸類為「中國籍永久性居民-非中國籍永久性居民-非永久性居民」。

其中，新加坡的「非居民」和香港的「非永久性居民」，皆包括持各類簽證進入該地的非本地勞工、家庭傭工、就業者及就讀學位課程的人士，亦包括到當地團聚的人士。不過，透過優秀人才、企業家等途徑到港居留的高層次人士，亦是持非永久性居民身份，要連續通常在港居住7年後，才能申請永久性居民身份、（其中的中國公民）申用香港特區護照。

表一：香港、新加坡兩地為資本家提供的入境計劃對比。（01製圖）

相較之下，透過投資移民赴新加坡的人士，只要通過審核便可即時申請永久居民身份（俗稱「綠卡」），以此身份再居住2年便可申請成為公民、申用新加坡護照。不過，新加坡在國家忠誠方面的考慮，並不允許公民持用外國護照，抑制了一些永久性居民選擇轉換為公民身份的渴望。

新加坡：永久居民無緣消費券 要履行兵役

值得留意是，香港的前兩個身份在法律層面同屬永久性居民，即便國籍（是否為中國公民）的確影響個別權利義務的適用，但權利差別非常小。至於香港非永久性居民，所獲待遇也算優厚——部分非永久居民除了選舉權利外，是能夠享受大多數的社會福利（但基於國籍／逗留條件／簽證會有所差異）。

新加坡則不然——無論法律定義還是實踐上，公民和永久居民具有明確的級差，永久居民不可享受社會援助津貼、選舉及擔任政府工作人員等權利，但需要履行兵役義務（僅第一代移民可豁免）。持各類准證在新加坡長期逗留的「非居民」人口更是幾乎無緣各項社會福利，包括公共醫療、住居福利等。

表二：香港、新加坡兩地不同身份的權利和義務（依居留權和國籍）。（01製圖）

香港「住者即居民」 新加坡有清晰分野

根據香港《人事登記條例》，除獲豁免或無須登記的人士外，獲准在香港逗留超過180天的人士，均須登記領取身份證——也即順理成章地成為香港非永久性居民。相比之下，新加坡需要履行社會義務（例如兵役）的公民、永久居民以外的人士，則冠以「非居民」的身份，從名稱上矮了一大截。

這也就解釋了從兩地政府對無居留權人士的待遇上看，香港的非永久居民與永久居民的差異雖存在，但不若新加坡明顯，而在新加坡，有諸多權利和福利，必須是永久居民甚至公民才可享有。因為這是制度設計從根本概念上就劃下不同的界限。

新加坡逾3成「非居民」 香港僅8%

雖然新加坡「非居民」的待遇較居民落差大，這無礙有大量的非居民在新加坡逗留——這一數字是香港的3倍多。根據《香港01》整理的新加坡統計局資料，近十數年來無居留權的人口佔比大致在25%到30%之間。

香港近年無居留權人口（非永久性居民）僅佔約8%。在香港，有逾9成人士是永久性居民，而永久性居民當中，超過98%為中國公民（2021年數據，2016年為99%）。

圖一：香港、新加坡兩地不同身份的權利和義務（依居留權和國籍）。（01製圖）

新加坡愛頂尖人才 無阻外來勞工熱

兩地無居留權人士佔人口比例的懸殊，是因為新加坡的「非居民」向居民的身份轉換較香港更困難嗎？

其實不然，香港《基本法》確定「連續通常居住7年」為獲得居留權的基本條件，新加坡則更靈活地向頂尖人才提供更具優勢的條件，符合條件者（透過投資移民計劃赴星的富商）一經批核，無需居住年限要求便可即時獲取居留權，進入到第二級的「永久居民」一列。而即便留學生、在星工作的中高級技術人員，最快2年也能取得永久居民身份。

至於新加坡針對基層勞動者的「工作准證（WP）」，與香港的「輸入勞工」、「外籍家庭傭工」計劃相同的是，他們不能為家屬申請家屬簽證，也不能以此申請永久居民，這類人士的薪水並不優渥，月薪一般在1500至1800元左右（約合8400至10000港元）。

至於中高級別的外來工作人員，法例規定月薪須達2500坡元（約合14022港元）。這一數字雖然並不算高，但其實還有許多隱性限制，例如月薪要達到6000坡元（約合33653港元）才能為親屬申請隨行簽證。相較之下，香港的工作簽證（一般就業政策／針對內地居民的「輸入內地人才計劃」），對薪水要求則是達到本港該行業「市場水平」，而持簽證者即可申請親屬的受養人簽證。

表三：香港、新加坡兩地不同身份的人口比例（依居留權和國籍）。（01製圖）

在受養人簽證持有人方面，香港也提供了更寬鬆的待遇，工作人士的受養人是可以在港工作且可任意轉換僱主；但新加坡的受養人簽證則不賦予工作權。

香港工作簽證的逗留條件也非常寬松，即使僱傭關係已經結束，只要簽證還沒有到期，就還可以繼續逗留香港（便於拿到新的簽證）。對比新加坡，通知期結束之後，僱主必須在一個星期內取消僱員的工作簽證，員工必須離境（除非找到新的僱主）。

而在挽留畢業生在當地工作的簽證政策方面，香港提供「非本地畢業生留港／回港就業安排」，畢業後可申請1年，此後再以「2+2+3」的年期延續，簽證期間可以自由轉換工作而不需通知入境處；新加坡則提供1年的「長期訪問通行證」，期間不得工作，需要轉換成工作簽證才能從事工作，畢業生工作後的待遇與其他外來人士無異。

移民政策時鬆時緊 中國成第二大外來人口來源

根據聯合國經濟和社會事務部2019年的統計數據，居住新加坡的中國國民人口為451,481位，其中52516位來自香港，18,820位來自澳門。居住在新加坡的中國公民人口是新加坡第二大外國公民人口，佔該國外國出生人口的18%。該國大部分外來人口來自馬來西亞，在新加坡工作和定居的外來人口中有44%在馬來西亞出生。

由於生育率走低，為了彌補人口缺口，新加坡政府在2004年放寬移民政策，在2005年到2009年，一共有40萬外國人獲得了永久居民和新加坡公民身份。但自2009年起，開始收緊有關政策。

及至2017年12月，新加坡開通了留學生轉永居的通道，2018年新加坡的永居獲批人數達到了9年來最高，2018年公民獲批人數為22600人，達到了11年最高。新加坡總理公署部長英蘭妮在國會披露的資料顯示，2021年獲得新加坡公民權的人數約有2萬1500人，獲得永久居民的人數大約有3萬3400人。這一數據又創下12年的新高。