玄奘寺供奉日本戰犯的「吳啊萍」是精日組織？　知情人揭牌位年價

南京玄奘寺供奉南京大屠殺日本戰犯一事輿論持續延燒，玄奘寺住持已遭撤換，多名官員遭處分，寺廟也已經停止日常活動。內地網民則要求調查疑似牌位供奉者「吳啊萍」真實身分。



《環球時報》報道指出，對於「吳啊萍」的身分，內地網民有幾種說法，有說法認為吳啊萍並非真名，而是在內地的精日組織。此外，知情人透露牌位價格一年約是幾千到幾萬（人民幣，下同）不等，這四個牌位從2018年開始供奉。



日前內地網民揭露玄奘寺供奉日本南京大屠殺戰犯，引發軒然大波。《澎湃新聞》記者22日到南京玄奘寺，發現寺廟已對外張貼公告稱「根據上級要求，暫停對外開放」。寺廟正殿門口有一位中年男性在看管，門口用紅色綢帶圍起了隔離帶，但現場仍有數位來自各地的人拎著貢品祭拜上香。

玄奘寺附近的一家小賣部老闆向澎湃新聞表示，地藏殿是2010年左右修建的，日常有部分信眾花錢買長生牌位，常見的價格在2萬至4萬一年。

網民舉報的圖片顯示，玄奘寺地藏殿內供奉的戰犯包括田中軍吉、谷壽夫、松井石根和野田毅，牌位上標記落款為「吳啊萍，疑似是牌位供奉者。南京市公安局玄武分局玄武門派出所則稱已開展工作核實「吳啊萍」身份。南京玄奘寺住持傳真法師曾表示，上述牌位曾擺放位置是寺中的地藏殿，掛牌位需要審核。關於牌位審核問題，住持稱調查組已進駐調查。

據了解，「吳啊萍」一共供奉6個牌位，其中5位日本戰犯，另一位則是曾在南京大屠殺保護過中國婦女和兒童的美國女性教育家明妮·魏特琳（魏華群）。明妮·魏特琳1919年應金陵女子文理學院的聘請來到南京，明妮·魏特琳魏特琳在南京大屠殺期間，將金陵女子文理學院作為難民收容所，保護一萬多名中國婦女和兒童。

《澎湃新聞》報道指出，地藏殿在玄奘寺西北角，距離寺廟正殿步行約250米。一位幾乎每天都來九華山玄奘寺跑步、住在附近的居民吳先生（化名）透露，玄奘寺的地藏殿已經維修一年多了，正在進行外牆粉飾和內殿裝修。在「供奉日軍戰犯」事件網絡發酵前，地藏殿的大門並沒有關閉，外人能正常進入，寺廟內也有僧人在殿內活動。

吳先生表示，地藏殿內有4至5個小廳，都是供奉相應長生牌位的，「牌位價格便宜的有幾千塊，貴的上萬」玄奘寺附近的小賣部老闆則稱，地藏殿是2010年左右修建的，平常都有部分信眾花錢買長生牌位，常見的價格在2萬至4萬一年。

《環球時報》則整理內地網民對於「吳啊萍」身分的看法，目前有一個說法是真有其人，是一名護士；也有說法是將三個字拆開用密碼學解讀，是「日本帝國海軍第一軍」或者 「日本海上自衛隊第一護衛隊群」的意思，也有網民稱「吳啊萍」是化名背後是內地的精日組織。

《環球時報》引述律師說法，稱供奉者或涉嫌尋釁滋事罪。律師指出，根據《中華人民共和國英雄烈士保護法》對於褻瀆、否定英雄烈士事跡的規定，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；如果構成犯罪的，依法追究刑事責任。