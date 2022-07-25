村鎮銀行｜負責農村中小金融機構監管　河南銀保監局原副局長受查

河南村鎮銀行「提款難」事件持續受到關注，據中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、河南省監察委員會24日（周日）消息，臨近退休的中國銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查和河南省監察委員會監察調查。



值得注意的是，李煥亭曾於2012年1月至2018年10月期間，擔任原銀監會河南監管局農村中小金融機構監管二處處長、黨委委員、副局長。這一處室主要負責轄內村鎮銀行、農村資金互助社等新型農村金融機構的市場准入、非現場監管和現場檢查工作。

在李煥亭之前，河南銀保監局城市商業銀行監管處一級調研員亢志剛已於今年3月被查。

河南村鎮銀行取款難問題引起多方關注，現正陸續開展墊付工作。銀保監會有關部門負責人於7月17日表示，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。據許昌市公安局此前通報，2011年以來，以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。