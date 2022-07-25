千萬引進菲博士「返校」？邵陽學院「博」上位　省府：書記已免職

湖南省政府昨（24）日發布關於邵陽學院引進博士有關情況的通報指，邵陽學院近期引進博士一事引發社會關注。省委省政府高度重視，省教育廳立即成立調查組進駐學院調查。



調查發現，邵陽學院沒有結合學院發展實際科學制訂師資隊伍建設規劃，在博士人才引進等方面存在不當做法。學院黨委在此過程中論證不充分、決策不科學、工作不嚴謹，黨委書記彭希林同志負有主要領導責任。省教育廳已責成邵陽學院糾正不當做法。省委已對彭希林給予免職處理。

邵陽學院創建於1958年，醫學類專業辦學可追溯到1906年，2002年由原邵陽師範高等專科學校和原邵陽高等專科學校合併升本，2016年邵陽醫學高等專科學校併入。學校2018年被確定為湖南省「雙一流」高水平應用特色學院。（邵陽學院）

亞當森大學QS亞洲大學排651名

內地日前媒體《澎湃新聞》報道，湖南省邵陽學院發布《出國攻讀博士畢業返校與同類型擬引進博士名單待遇公示》，該校本批次引進23名在菲律賓亞當森大學讀取哲學（教育學）專業的博士生，合計花費（人民幣．下同）1941萬元。

23名博士中有22名原本就是邵陽學院的講師、副教授、高級實驗師等，備註均為「畢業返校」，這22人平均引進費用84.4萬元。而亞當森大學是菲律賓馬尼拉的私立大學。它在2022年QS亞洲大學排651名，和北京體育大學、台灣大葉大學、國立高雄師範大學的排名一樣。

畢業生於2022年6月22日參加湖北武漢的華中科技大學畢業典禮。根據中國教育部數據，2022年高校畢業生人數將達到1076萬人。（Getty Images）

官媒批評高校辦學急功近利

官媒《人民日報》名為《組團去東南亞讀博，不是內涵式發展之路》文章批評，亞當森大學絕不是一個理想的留學選擇，其學制短成為組團拿學歷的理想目的地，把學校教師送過去讀博能夠更快速提高學校博士學歷教師比例。

文章批評，高校近年為了吸引國外留學生，降低錄取標準並給予高額獎學金，圍繞大學排行榜指標辦學，提高國際生比例以實現大學排行榜排名的上升。送在校教師出國讀博並高金「引進」與為了提高國際生比例濫招留學生，都是高等教育領域一些急功近利做法，反映一些高校在現有評價體系走捷徑。

圖片為2007年7月18日在清華大學畢業典禮上，學生將他們的方頂帽拋向空中。（Getty Images）

文章認為，地方普通高校不能一味追求升格為「大學」、一味追求提高辦學層次，應深化教育評價改革，打破「唯學歷」的頑瘴痼疾，不以博士學歷論英雄。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮發文指，菲律賓亞當森大學被中國教育部留學服務中心列入「學歷學位認證加強認證審查」名單，屬於不被推薦留學的大學。這件事可以讓人反思，這種批量「炮製」博士文憑的方式是否可取，以及如何扭轉人才選拔的「唯學歷論」。