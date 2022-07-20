邵陽學院「博」上位千萬引進菲博士　官媒：急功近利，應不唯學歷

湖南省邵陽學院引進23名在菲律賓亞當森大學教育哲學博士，而22名本來就是學院工作人員被批評是「出口轉內銷」。就此，邵陽學院7月19日二級學院院長表示，組團出國拿博士學歷的做法，在邵陽學院內部也存在爭議。



內地媒體《澎湃新聞》報道，湖南省邵陽學院發布《出國攻讀博士畢業返校與同類型擬引進博士名單待遇公示》，該校本批次引進23名在菲律賓亞當森大學讀取哲學（教育學）專業的博士生，合計花費（人民幣．下同）1941萬元。

23名博士中有22名原本就是邵陽學院的講師、副教授、高級實驗師等，備註均為「畢業返校」，這22人平均引進費用84.4萬元。目前，邵陽學院官方網站上已搜索不到《出國攻讀博士畢業返校與同類型擬引進博士名單待遇公示》和《關於招聘碩士赴邵陽學院外方合作高校攻讀博士的通告》。

亞當森大學是菲律賓馬尼拉的私立大學。它在2022年QS亞洲大學排651名，和北京體育大學、台灣大葉大學、國立高雄師範大學的排名一樣。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮發文指，菲律賓亞當森大學被中國教育部留學服務中心列入「學歷學位認證加強認證審查」名單，屬於不被推薦留學的大學。他認為，這件事可以讓人反思，這種批量「炮製」博士文憑的方式是否可取，以及如何扭轉人才選拔的「唯學歷論」。

邵陽學院創建於1958年，醫學類專業辦學可追溯到1906年，2002年由原邵陽師範高等專科學校和原邵陽高等專科學校合併升本，2016年邵陽醫學高等專科學校併入。學校2018年被確定為湖南省「雙一流」高水平應用特色學院。（邵陽學院）

官媒批評高校辦學急功近利

官方媒體《人民日報》名為《組團去東南亞讀博，不是內涵式發展之路》文章批評，當森大學絕不是一個理想的留學選擇，其學制短成為組團拿學歷的理想目的地，把學校教師送過去讀博能夠更快速提高學校博士學歷教師比例。

特徵一：提高博士比例

評論指，湖南邵陽學院學校升格時間晚、舉辦本科教育時間短、具有博士學歷教師比例低，學校又地處中部地區，引進國內博士人才有難度，不可能引進20多名博士。文章批評，一些高校辦學過程中急功近利的心態。提高教師隊伍中博士學歷比例，目的就在於為升級為大學、申請為碩士點，為通過上級評估做準備。

圖片為2007年7月18日在清華大學畢業典禮上，學生將他們的方頂帽拋向空中。（Getty Images）

特徵二：濫招留學生

評論提到，高校近年為了吸引國外留學生，降低錄取標準並給予高額獎學金，圍繞大學排行榜指標辦學，提高國際生比例以實現大學排行榜排名的上升。送在校教師出國讀博並高金「引進」與為了提高國際生比例濫招留學生，都是高等教育領域一些急功近利做法，反映一些高校在現有評價體系走捷徑。

這不僅提醒地方普通高校不能一味追求升格為「大學」、一味追求提高辦學層次，要保持辦學定力，立足地區、實現特色辦學，真正把資源用在培養高質量的應用型人才上，更好服務區域經濟發展。同時也提醒，教育評價體系深化教育評價改革，打破「唯學歷」的頑瘴痼疾，不以博士學歷論英雄。

送在校教師出國讀博並高金「引進」與為了提高國際生比例濫招留學生，都是高等教育領域一些急功近利做法，反映一些高校在現有評價體系走捷徑。（香港中文大學）

急功近利「博」上位 留學中介發大財

曾在邵陽學院任職的張平（化名）表示，國內博士畢業門檻高，再加上個人職稱評定與學歷掛鉤、教師隊伍博士佔比和學校評價掛鉤的現狀，造成了不少在職教師選擇了更容易畢業的菲律賓高校。「東南亞讀博士一般只需要兩到四年，因疫情還可以上網課，國內博士會覺得不太公平。而且專業匹配程度不夠的話，會影響教育質量。」

該批博士就讀時間為2019年8月至2021年12月，共計兩年零四個月，相比國內高校博士生的三到四年就讀時間大為縮短。張平坦言，地方院校時常是根據政策「批發」申博，但一般要通過第三方機構，而機構肯定是以賺錢為目的。

有菲律賓留學諮詢人士表示，菲律賓申博是成熟產業鏈，中介與高校合作，長期承接業務，申博者交付費是學費的三、四倍，甚至有中介通過這門業務致富。留學中介和學校、第三方機構之間的關係深淺，也決定了能否承接到業務。

畢業生於2022年6月22日參加湖北武漢的華中科技大學畢業典禮。根據中國教育部數據，2022年高校畢業生人數將達到1076萬人。（Getty Images）

內地媒體《南方周末》報道，邵陽學院一名二級學院院長表示，學校教師中在今年博士畢業的，遠比目前已公示的23人多，可能有百多人。教育學和學院老師本身專業不對口。

他說：「如果是來應聘的，不對口專業的老師肯定不要，但自己學院送出去的，我們必須要接收，對吧？」