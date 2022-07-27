無錫中學拒無祖輩親屬疫苗接種證明新生報到　官方稱已責令改正

江蘇無錫市雪浪中學近日被曝要求初一新生報到時，需持祖輩親屬的新冠疫苗接種證明，否則不予報到。無錫市濱湖區教育局工作人員周二（26日）證實確有其事，已責令學校改正。



網傳圖片顯示，一則發布於周一（25日）的「雪浪中學初一新生報到補充通知」稱接上級有關通知，新生報到當天需攜帶居住在無錫的爺爺、奶奶、外公、外婆（1962年7月及以前出生）新冠疫苗接種證明（截屏打印：含名字、接種信息）。

雪浪中學初一新生報到補充通知。（雪浪中學）

負責信訪相關工作的無錫市濱湖區教育局人員王先生證實確有其事，目前教育局已責令學校改正。他強調，該通知肯定是不合適的，不應將入學事宜與疫苗接種捆綁。他們接到群眾反映後正在處理，最近兩天會有正式通知下來，後續情況以正式通知為準。對於通知發布的原因，他指「聽說是街道昨天開會佈置了相關事情」。

據無錫市濱湖區山水城政法和社會事業局文教科一名工作人員指，街道在周一的相關會議上倡議60周歲以上老人「應種盡種」新冠疫苗，「我們讓學校帶頭，推廣『應種盡種』，盡量完成上級佈置的接種任務」。不過他強調並未對學校作出硬性要求，並指可能學校言語表達不確切或不妥當，會盡快與對方溝通。