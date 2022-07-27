習近平向「八一勳章」獲得者頒授勳章和證書　包括航天員聶海勝等

周三（27日），中央軍委在北京舉行頒授「八一勳章」和榮譽稱號儀式。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向「八一勳章」獲得者頒授勳章和證書，向獲得榮譽稱號的單位頒授榮譽獎旗。



習近平向「八一勳章」獲得者頒授勳章和證書。（央視新聞）

據央視報道，習近平日前簽署命令，授予南部戰區陸軍某掃雷排爆大隊一級上士杜富國、原解放軍理工大學國防工程學院爆炸衝擊防災減災國家重點實驗室教授錢七虎、解放軍航天員大隊特級航天員聶海勝「八一勳章」。

命令指出，「八一勳章」獲得者是全軍官兵的傑出代表。杜富國是忠誠使命、英勇無畏的排雷英雄，錢七虎是科技強軍、為國鑄盾的防護工程專家，聶海勝是矢志報國、三巡太空的英雄航天員，他們都是推進新時代強軍偉業的標杆楷模。

周三下午4時，頒授儀式於開始，中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮宣讀習近平簽署的中央軍委授予「八一勳章」和榮譽稱號的命令，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持儀式。

習近平依次為「八一勳章」獲得者杜富國、錢七虎、聶海勝佩掛勳章、頒發證書，並同他們合影留念。隨後，習近平向獲得「模範地空導彈營」榮譽稱號的空軍地空導彈兵某部二營頒授榮譽獎旗。

據了解，「八一勳章」是由中央軍委決定、中央軍委主席簽發證書並頒授的軍隊最高榮譽，授予在維護國家主權、安全、發展利益，推進國防和軍隊現代化建設中，作出巨大貢獻，建立卓越功勳，在全國、全軍有深遠影響的軍隊人員。今年3月29日，習近平批准在中國人民解放軍建軍95周年之際，中央軍委評選頒授「八一勳章」。