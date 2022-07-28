尋找身邊的「躺平者」　江蘇濱海縣無記名推選　7人被集中誡勉

禁止「躺平」？江蘇鹽城濱海縣委組織部官方微信公眾號周四（28日）發布消息稱，近期，濱海縣委組織部重點面向全縣各級機關、國企、事業單位的幹部，開展尋找身邊的「躺平者」活動，經過幹部和群眾的無記名推選，7名「躺平者」被集中誡勉。



上述消息稱，這次活動是為進一步激勵全縣各級幹部擔當作為，根據全縣「四比四爭」主題活動部署，按照縣委常委會研究確定評選範圍和具體評選辦法。

7月26日下午，濱海縣委常委、組織部部長、統戰部部長王大為，對今年首批7名「躺平者」進行集中誡勉談話。他說，大家要從思想深處找原因，破除「躺平」思想，從「躺平」中「起身」，做一名站得起、立得直、行得穩的幹部。

籲「躺平者」反思：不會無緣無故被選

他表示，第一，要自我審視，想一想「躺平者」為甚麼是我。「躺平者」的標籤不會無緣無故貼到某個人身上，都是各單位幹部群眾無記名推選，得票率30%以上的，最高的將近50%，最少的也達到三分之一。這次「躺平者」的評選結果，也是和組織上平時掌握的情況基本一致。既要服氣，更要知恥，要有清晰的自我認知，深刻反思工作中存在的不足，從自己身上找原因，給自己畫畫像，思想上除除草。

王大為說，「躺平者」要端正心態。（澎湃新聞）

第二，要端正心態，要一躍而起而不是一躺到底。要知道自己想的是甚麼，做的是甚麼，自己有多大能力，多大潛力，自己還存在哪方面的缺點，應向哪個方面努力，只有這樣才能真正從思想上「醒過來」，深刻認識到「躺平」不可取，「躺贏」更不可能，應該做的事，不管風吹浪打，頂着壓力也要干，應該負的責，冒着風險也要擔。

第三，要堅定信心，徹底摘掉「躺平者」帽子。推選「躺平者」只是手段，鞭策後進、警醒他人、樹立導向才是最終目的。只要重拾信心，珍惜崗位、敢於擔當、善於作為，組織就會一如既往地關心大家。「我們既會旗幟鮮明地為擔當作為的幹部撐腰鼓勁，也會毫不留情地讓「躺平者」無處藏身，混不下去。希望大家始終保持對崗位職責的敬畏之心，自覺自願自發地站起來、幹起來、拼起來。」

躺平者受訓後「深感慚愧、深以為恥」

報道指，談話結束後，「大家表示深感慚愧、深以為恥，辜負了組織的培養和信任，均表態要端正思想狀態、振奮精神狀態、轉變工作狀態，從新開始，爭做一名『奮進者』」通過此次活動，「全縣各級黨員幹部充分認識到「躺平」不能「躺贏」，唯有積極幹事創業，才能不斷增強奮進的志氣、底氣、骨氣」。

中國年輕世代流行「躺平即正義」。圖為北京清華大學舉辦2021屆畢業生黨員大會暨啟航出征儀式。（清華大學官網）

這次「躺平者」評選活動標準是甚麼？根據報道，具有下列情形之一的，經群眾推選、單位評議、組織評定，可以認定為「躺平者」：

1. 宗旨意識不牢，精神狀態萎靡不振、缺乏鬥志，不思進取、安於現狀，在崗不在位、出工不出力；

2. 工作責任心不強，對待工作消極應付、得過且過，對工作分工和分派工作挑三揀四、拈輕怕重；

3. 擔當精神不夠，見到任務「兩手一攤」，碰到問題「兩眼一黑」，左躲右閃、上推下卸，只要不出事、寧願不干事；

4. 工作態度不正，與組織討價還價，只想當官不想幹事、只比待遇不比責任、只比資歷不比貢獻；

5. 工作作風不實，玩心較重、貪圖安逸，暮氣沉沉、「佛系」心態，不推不動，甚至推也不動；

6. 工作事不關己、高高掛起，對涉及自身利益的工作比較關注，見到好處就上，想自己的事比想公家的事還多；

7. 其他類似的情形。