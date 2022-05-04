真‧勞動節｜江蘇少女五一假期拒「躺平」　日做4份兼職樂在其中

受疫情影響，今年五一勞動節小長假，不少人都選擇本地遊，或寧願留在家中享受慢生活。

然而，在江蘇南京生活的23歲少女熊若漁就拒絕回家「躺平」，反而在假期中做4份兼職，「雖然辛苦，但也樂在其中，不僅增加了收入，還讓生活變得更充實，讓人生閱歷變得更豐富」。



熊若漁在南京一家公司從事平面設計工作，在「五一」假期間，她白天在畫室教小朋友美術，晚上則在三江學院小吃街旁擺攤，她一邊賣針織髮夾，一邊直播分享故事，雙手編織手袋。回家後，她又會在網上接單，編織各款手袋或在鞋上作畫，睡前就將一天的生活故事做成短片與網民分享。

去年6月，大學畢業後的熊若漁留在南京發展，任職平面設計師。同年10月，她開始利用空餘時間擺攤賣針織髮夾。她表示，最初擺攤時會擔心遇到熟人，不敢大聲吆喝。為了克服緊張情緒，她便拿起手機直播，「當有粉絲和我聊天的時候，我感覺自己不是一個人，也更有勇氣了」。

熊若漁的攤位簡陋，卻擺滿自編的針織髮夾。（紫牛新聞）

熊若漁擺攤時間不長，只有3個小時，過了晚上9時就會回家。雖然收入不多，但她覺得「假期的擺攤生活是快樂的，不僅有了額外收入，還讓我的生活變得充實」。除了晚上擺攤，熊若漁白天時亦會在畫室教創意兒童畫和素描。她認為，與小朋友共處會非常快樂，「我會在課前認真備課，在課堂培養孩子的興趣和能力，一起做有趣的事情」。

除此之外，熊若漁亦要在假期間根據顧客要求做針織包。她表示，針織手藝是在網上自學，現時主要按照顧客的要求做，每個針織包價格只要幾十元，簡單款式一天內就可以完成，複雜的針織包則需要花費一周。

熊若漁一邊賣針織髮夾，一邊直播分享故事、編織手袋。（紫牛新聞）

擺攤結束後，熊若漁會將白天拍攝的日常生活剪輯成短片，內容不僅有在家煮飯、與朋友玩耍等，她還會分享相親經歷。她認為，自媒體是具有發展前景的工作，自己更用自媒體創作的收益購入一輛電動車，「運營短視頻幾乎佔據了我所有的休息時間，也有了兩萬多支持我的粉絲朋友」。

熊若漁坦言，每天做4份兼職很累，自己也想過「躺平」，但她意識到自己沒有高學歷，沒有超常技能，也沒有殷實家境，「我的劣勢就是堅持奮鬥的動力，為了自己和家人，我一定要拼。我會繼續奮鬥，希望將來的日子能愈來愈好，讓青春不留遺憾」。