工信部部長肖亞慶被查　一周前出席會議迎接二十大

據中央紀委國家監委網站消息，工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶同志涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。

值得注意的是，肖亞慶一周前還出席會議，為工業和信息化部機關黨員幹部講黨課，以迎接二十大勝利召開。



工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶同志涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。（財新網）

公開資料顯示，肖亞慶1959年9月生於河北新樂，畢業於中南大學材料加工工程專業，工學博士，中共黨員，教授級高級工程師。現任中共十九屆中央委員，工業和信息化部黨組書記、部長。曾任國務院國資委主任、黨委副書記。

歷任東北輕合金加工廠技術處副處長、處長，東北輕合金加工廠副總工程師、總工程師，東北輕合金有限責任公司總經理，西南鋁業加工廠廠長、黨委委員，西南鋁業（集團）有限責任公司董事長、總經理、黨委委員，中國鋁業公司副總經理、黨組成員，中國鋁業公司總經理、黨組書記，中國鋁業公司總經理、黨組書記兼中國鋁業股份有限公司董事長、首席執行官，國務院副秘書長、機關黨組成員。

據人民網7月21日報道，肖亞慶近日圍繞深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神，以「深刻領會『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，走好『第一方陣』，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」為主題，為部機關黨員幹部講授專題黨課。