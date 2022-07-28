習近平主持中共中央政治局會議　強調保交樓穩民生

據新華社報道，周四（28日），中共總書記、國家主席習近平主持召開中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《關於十九屆中央第九輪巡視情況的綜合報告》。



會議指出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作。對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治賬。要堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能鬆懈厭戰。

會議指出，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。

會議強調，要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。要壓實安全生產責任。

會議還要求，要充分調動各方面積極性。各地區各部門要切實負起責任，各級領導班子要以飽滿精神狀態開展工作，領導幹部要敢為善為。經濟大省要勇挑大樑，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。要發揮企業和企業家能動性，營造好的政策和製度環境，讓國企敢干、民企敢闖、外企敢投。