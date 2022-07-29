國家芯片大基金總裁丁文武被查　業內人士：國家半導體管理將趨嚴

7月28日晚間內媒報道，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（國家大基金）總裁丁文武近日被有關部門調查，丁文武目前仍處於與外界失聯的狀態。丁文武最後一次參加公開活動，是在7月16日出席福建廈門舉行的第六屆集微半導體峰會。



據了解，丁文武曾先後擔任武漢新芯集成電路製造有限公司、長江存儲科技有限責任公司、國家集成電路產業投資基金股份有限公司等高管。丁文武是國家芯（晶）片大基金現任掌舵人，他曾在一次公開發言中表示，「前兩年半導體行業的形勢非常好，甚至有人說賺不到錢就是傻子，但現在開始，這種形勢已經開始發生變化。」

丁文武並非第一位落馬與晶片相關的官員。7月17日，據中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組消息，國家開發銀行國開發展基金管理部原副主任、國家芯片大基金管理公司原總裁路軍涉嫌嚴重違紀違法，目前已正在接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和吉林省監委監察調查。

《聯合報》指出，由於路軍最為人熟知的是曾參與管理國家積體電路產業投資基金投資，因此引發「芯腐敗」檢討聲浪。

國務院2014年6月曾發布「國家集成電路產業發展推進綱要」，宣示要推動集成電路產業發展。為扶持本土半導體產業，大陸財政部及多家國有企業共同出資設立「國家大基金」一期，共募資人民幣1,387.2億元，重點投資晶片製造及晶片設計、封裝測試、設備和材料等。

國家集成電路大基金相關領導人接連先後被查，《新浪科技》報道指出有業內人士表示，「這也說明了目前國家對半導體產業的的推動，可能有一些階段性的變化，管理越來越嚴格了。」

科技巨頭紫光集團趙偉國曾投資武漢新芯和長江存儲，現已失聯，引發聯想。（資料圖片）

該人士透露，「早些年大基金投資時期，一些半導體工廠建設成本明明一開始只花費了2億多，但卻對外說建廠成本近20億，中間存在諸多不透明處。」

《聯合報》指出，值得注意的是，近日陷入破產重整困境的科技巨頭紫光集團，投資業務涉及武漢新芯與長江存儲。2016年，紫光收購武漢新芯多數股權，之後又聯合國家集成電路產業投資基金、湖北省科投等機構共同出資成立長江存儲。

但紫光集團前董事長趙偉國，7月上旬也遭到相關部門從北京家中帶走，同樣處於失聯狀態。巧的是，丁文武曾任工信部電子信息司司長，2014年大基金成立之後出任總裁至今。由於加上之前才爆紫光集團被申請破產重整，前董事長趙偉國利益輸送相關被調查，而紫光集團曾獲人民幣100億元國家晶片基金投資，引發聯想。