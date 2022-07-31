廣東工藝粵繡唐朝聞名天下　曾被譽為「中國給西方的禮物」？

來自廣東的粵繡，被視為嶺南文化中的一顆明珠，是中國四大名繡之一，歷史悠久，風格獨特，明清時期曾風靡西方，被稱為「中國給西方的禮物」。



不過隨着時代變遷，這個古老的工藝逐漸沒落，一些絕技甚至已經失傳。近年來，官方與非遺傳承人對粵繡工藝進行「搶救性」整理，開設粵繡相關學科，將粵繡工藝應用到手袋、耳環等日常用品上，讓粵繡融入當代生活，希望令粵繡煥發新生，同時成為粵港澳大灣區的文化紐帶。



編撰者：聞華

粵繡中的「花佬」是誰？

粵繡與江蘇的蘇繡、湖南的湘繡、四川的蜀繡，並稱中國四大名繡，於2006年被列為國家級非物質文化遺產。

粵繡是廣繡（廣州）、潮繡（潮州）等廣東民間刺繡工藝的合稱，以色彩艷麗著稱，荔枝、孔雀等嶺南風物，是廣繡常見主題。早在唐朝時期已經聞名天下。到了清朝，臨海的廣東成為對外貿易窗口，粵繡大量出口，風靡一時，將中國的刺繡技術帶到西方，被學者譽為「中國給西方的禮物」。

粵繡（廣繡）國家級非遺傳承人、中國工藝美術大師陳少芳，開創「陳氏廣繡」，一家三代都致力於傳承粵繡，圖為2007年陳少芳教導學生。（視覺中國／當代中國授權）

中國四大名繡各有特色，粵繡以色彩艷麗、構圖飽滿立體著稱，針法多變，廣繡圖案大多取材於嶺南風物和吉祥圖案，如孔雀、荔枝、百鳥朝鳳等等；潮繡則主要圍繞宗族祠堂，以釘金繡獨樹一幟。清朝時期，粵繡更糅合外來審美，成為一時「潮流」，並且繡工經常會加入自己的創新技法，因此作品非常多樣化。

最特別的是，粵繡是以男性繡工為主，清朝時的廣繡行會，只有男性才能加入，稱為「花佬」；到了現代，才逐漸變成以女性繡工為主。年近九旬的粵繡國家級非遺傳承人許熾光，就是最後的「花佬」。

粵繡傳承人：做好設計才是出路

隨着時代變遷，機繡等現代刺繡工藝壓縮了傳統手工技藝的生存空間，粵繡逐漸走向沒落，面臨後繼乏人、絕技失傳的困境。

為傳承這門古老的技藝，有志之士「搶救性」整理了許熾光的口述歷史資料，收集傳統粵繡針法，對傳統廣繡作品進行「複製」，供後人學習。

粵港澳三地早前合辦《三城記——明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷》展覽，展出精美的刺繡披肩。粵繡（廣繡）披肩在貿易史上聲名遠揚，被稱為「馬尼拉大披肩」，1772年前後在歐洲銷量達8萬條。（視覺中國／當代中國授權）

2009年起，廣州美院、廣州大學等先後開設廣繡相關課程；「繡美校園——2018廣繡進校園」項目於2018年啟動，計劃用3年時間，從幼稚園、中小學到大學，普及廣繡工藝。

廣東省非物質文化遺產保護中心和廣州非物質遺產保護中心，舉辦廣繡「非遺新造物」等活動，鼓勵將廣繡作品融入當代生活。

粵繡（廣繡）工藝製作的扇子、咕𠱸、帽子，許多傳承人都認為，讓廣繡融入生活，才是傳承之道。（網上圖片／當代中國授權）

「陳氏廣繡」一門三代都以廣繡為事業，年屆七旬的陳少芳是廣繡國家級非遺傳承人、高級工藝美術師，其子譚展鵬是廣繡省級非遺傳承人，「90後」孫女譚靖榆14歲已開始教學生刺繡，她的學生有5至10歲的小朋友，也有白領、大學生和外國人。

「陳氏廣繡」多年來不斷創新廣繡技法和設計，令廣繡走進生活，用在服飾、布藝、傢品等產品上。在譚展鵬看來，創新設計才是廣繡的出路，設計是對未來生活方式的研究，「設計上去了，產品適合社會消費了，廣繡就活了。」

來自廣州番禺的「90後」廣繡非遺傳承人梁曉曼，出身廣繡世家，她將廣繡技藝與現代設計理念結合，讓廣繡出現在屏風、沙發、手袋、耳環、口罩等日常用品上，更與紅旗等汽車品牌合作，以廣繡裝飾汽車內部，令更多人了解、喜愛廣繡，傳承這門技藝。

「90後」粵繡（廣繡）非遺傳承人梁曉曼設計的廣繡首飾受到歡迎。（網上圖片）

在廣東省博物館陳列展示中心主任白芳看來，粵繡（廣繡）作為嶺南文化的精華之一，也是粵港澳大灣區的文化紐帶，粵繡的傳承與創新，亦有助於建設「人文灣區」。

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