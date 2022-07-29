專訪石齊平︱佩洛西訪台出於政治計算　別以為是為了「自由民主」

撰文：張鈞凱
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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台疑雲，發酵至今撲朔迷離，更令中美關係與台海局勢的緊張程度往上提了一大階，甚至存在着釀成軍事衝突的可能危機。來自於台灣的資深媒體評論員石齊平接受《香港01》專訪時指出，包括佩洛西在內的美國政客，做決策的首要前提一定是政治計算，而不是為了「自由民主」或是為台灣打氣等冠冕堂皇的理由。

美國政客凡事「私利」優先

出身於台灣的石齊平，現為香港鳳凰衛視資深評論員，曾經擔任台灣海基會首任副秘書長。他提出過分析兩岸關係的「三個均衡」理論，亦即當台灣內部統獨勢力平分秋色時，是「小均衡」；當台海兩岸綜合實力特別是軍事力量旗鼓相當時，是「中均衡」；當中美兩國綜合實力尤其是雙方在西太平洋的軍事力量勢均力敵時，是「大均衡」。倘若小、中、大三個均衡均告失衡，是以一個在台海上空的巨大風暴形成的條件基本已然完備，甚或正已然形成一個「完美風暴」。

從「三個均衡」理論來觀察佩洛西可能訪台產生的效應，石齊平對《香港01》記者表示，無論是佩洛西抑或是拜登（Joe Biden），美國政客在做決定時，首先一定是政治方面的計算，這是分析時相當重要的前提。千萬別以為他們的決定是理念的選擇，為了什麼「自由民主」，或是站在台灣立場要給台灣打氣。

鳳凰衛視資深評論員石齊平接受《香港01》訪問，強調分析佩洛西訪台或拜登決策的前提，首要看清美國政客政治計算的本色。（張鈞凱攝）

石齊平認為，拜登現在天天講物價、俄烏戰爭、習拜會等等，其實都是圍繞在怎麼樣有利於期中選舉，從而做出的政治選擇。儘管對佩洛西具體情況了解不多，但一樣可以審視同為民主黨的她，是如何看待期中選舉，以及與拜登兩人的關係。總結一句話，石齊平強調美國政客對於「私利」的考慮，仍舊會大於表面上種種冠冕堂皇的理由。

中國必強硬應對佩洛西訪台

當中美雙方緊繃到這個地步，佩洛西究竟會不會踏上台灣？石齊平說，要從中美雙方的情況分別考察。首先在美國方面，很多說法推測佩洛西訪台的傳聞，是拜登為了讓其「見光死」而故意放出來的，所以拜登提及軍方說訪台「不是好主意」，就是要提醒她情況相當複雜，一方面可能有安全的問題，二方面還會對中美關係造成影響。石齊平評估，拜登至今還不希望將中美關係複雜化，所以任何可能增添台海情勢的新變數，都不是拜登優先選擇的項目。

在中國方面，二十大即將到來，肯定也不希望出現新的變數。二十大之前，內部一切維穩，對外同樣也是「穩」的概念。這個處境自然會延伸到官方的口頭表態，包括外交部發言人趙立堅「嚴陣以待」的警告，或者內地其他媒體釋放出來的訊息，北京大概都沒有太多的迴旋空間，一旦佩洛西訪台成行，中方一定會有強硬的動作。

美國總統拜登表示，軍方認為佩洛西訪台不是一個好主意。（AP）

因此，石齊平判斷拜登可能還是會用各種不同方式勸退佩洛西。畢竟中國的強硬將會使得美國面臨非常大的考驗，這是拜登不願意看到的局面。至於會用什麼方式勸退佩洛西，前一次說是新冠確診，這次或許會再找一個其他理由。

西太平洋美國已非中國對手

可以看到，中國外交部至今已三度發出警告，國防部的嚴厲示警亦不在話下。目前從美國媒體拋出的各種消息來看，美國政界、軍方或媒體，對於佩洛西訪台之行頗有躊躇，有的看法還批評她這個做法「不合時宜」。美國內部出現正反聲音紛雜、自亂陣腳的現象，放在十年前、二十年前，恐怕都是外界難以想像的，某種程度也體現出中美之間或東西之間整體局勢的轉移變化。

對於上述的細節體察，石齊平回到他提出的「三個均衡」理論，其中大均衡指的就是中國和美國在西太平洋軍事實力的消漲。石齊平指出，很明顯的，十年前的情況跟現在已差別很大，美國軍方對此形勢其實瞭若指掌，但美國政界人物似懂非懂。也因為如此，美國軍方承受的壓力比較大，也比較為難，所以拜登引用軍方稱佩洛西訪台「不是好主意」的說法，話說得相對委婉。實際上，像是美國參謀首長聯席會議主席（Mark Milley）這些非常清楚狀況的軍方高層，沒說出口的可能是「搞什麼玩意兒嘛」這類的重話。

石齊平認為，米利（圖）等美國軍方高層，對於中美在西太平洋軍事實力形勢瞭若指掌。（AP）

石齊平援引台灣國安會前秘書長蘇起7月27日接受台媒《聯合報》訪問的看法，「美國內政害了美國外交」；同理，美國軍方也是被內政綁架的。

關於中美軍事實力差距的研判，此前美國五角大廈與蘭德公司做過多次兵推，都得到美軍將敗於解放軍的結局，但也有看法認為中國的實力距離美國還有一大段話要走，哪一種觀點更接近於現實？

要回答中美軍力評比這個問題，石齊平強調要先把區域範圍界定清楚，西太平洋是一回事，全球又是另外一個概念。就西太平洋軍事力量來看，石齊平根據其平常關注的訊息來看，個人推斷美國已經不是中國的對手了，而且這個情況應該從十年前就已經出現，美國的優勢隨着時間一年一年在下降。石齊平語帶自信地說，「這算是比較客觀的估計」。

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