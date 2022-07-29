每日優鮮變「隔日優鮮」　傳「原地解散」總部人去樓空　公司回應

內地生鮮O2O電商平台「每日優鮮」近期陷入危機，除了面臨退市風險、拖欠供應商欠款等，周四（28日）更傳出將破產倒閉、「原地解散」。

多地用戶發現，自當日每日優鮮的配送時間最快為次日達，意味著每日優鮮已變成「隔日優鮮」，且當晚每日優鮮已無法正常下單。

雖然公司負責人回應稱並非解散，不過每日優鮮北京總部被曝已人去樓空，保安稱，公司員工已經遣散，周四是他們上班的最後一天。



綜合內媒報道指，每日優鮮極速達業務在全國範圍內關停，改為次日達服務；多位員工也表示收到通知，指全國門店均已閉店，系統層面的更新也已經完成，極速達業務正式關停。同時，消息稱每日優鮮融資未能交割成功，公司原地解散。有員工爆料指出，公司並未在規定時間內補交工資，並且登不上飛書和vpn後台，面臨整體解散的風險。

多地用戶發現，自當日每日優鮮的配送時間最快為次日達，意味著每日優鮮已變成「隔日優鮮」。（App截圖）

對此，每日優鮮相關負責人表示並非解散，而是暫時關停極速達業務，對人員也進行了調整。據介紹，在實現盈利的大目標下，公司對業務及組織進行調整，次日達、智慧菜場、零售雲等業務不受影響。由於業務調整，部分員工離職，公司正積極尋求一切可能的方案，最大限度保障員工權益。

然而，目前每日優鮮App已無法正常下單，選完商品提交支付時，會提示產品在當前地址下無貨。位於北京順義區的每日優鮮總部是公司6月才剛搬的新家，惟周四已人去樓空，現場有多名工作人員正在搬走梳化等物品。

每日優鮮危機引發關注。（GEEKPARK）

半個多月前，每日優鮮發佈公告，稱山西東輝集團計劃向每日優鮮進行價值2億元人民幣的股權投資。周四下午，正居家辦公的每日優鮮員工收到HR發起的線上員工大會邀請鏈接，現商品負責人肖運貴會上介紹，上述投資目前還在交涉過程中，公司已在SEC公告並備案了，但目前尚未完成交割。

隨後，HR負責人表示，公司在面臨如此大的挑戰下做出倉促決議，大部分員工的工作將截止於周四當日，7月份的社保和公積金公司會承擔，從8月份開始需要由員工自理。

有極速達業務員工透露，雖然公司對外的官方公告稱這次只是部分業務因經營原因進行人員調整、零售雲和智慧菜場業務不受影響，但這並不是實情，真相是所有業務都受到波及，「零售雲和智慧菜場的員工跟我們處境一樣」。而多位員工均對每日優鮮的操作表示不滿，正準備集體提交勞動仲裁。

另外，由於很多員工存放了私人物品在順義的辦公室中，因此上述會議後，有員工匆忙趕回辦公室，卻發現一些貴重資產已被公司收走，包括大量屬於員工自己的電腦。

每日優鮮新辦公地內部。（界面新聞）

據總部附近辦公樓的工人表示，現時來找每日優鮮的人都是來「要錢」的，他們僅留下兩名保安值守。在一樓大廳任保安的阿強則透露，公司員工已經遣散，周四是他們上班的最後一天。來自外包公司的他還慶幸自己屬於第三方公司，所以沒遇到欠薪的問題。據報道，公司員工非但拿不到N＋1的賠償，還被拖欠逾2個月的工資。

事實上，每日優鮮的危機早有跡象，首先是資本的退出，在E輪融資後，曾先後參與了每日優鮮5輪融資的大股東騰訊便不在投資方行列，去年11月，擔任每日優鮮董事的騰訊投資管理合夥人李朝暉還辭去每日優鮮董事會職務。

然後是盈利窘境，2018年至2020年，每日優鮮淨虧損分別為22.32億元、29.09億元和16.49億元，累計虧損了67.9億元。情況至去年也沒有改善，財報顯示，每日優鮮2021第三季度虧損9.7億元，預計第四季度虧損7億元，2021年全年虧損37.37億元至37.67億元。這相當於平均每月虧損超過3億元，四年累計虧損超過100億元。