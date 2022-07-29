習近平拜登通話談佩洛西訪台　台外交部稱：美方通話前後都有告知

美國總統拜登（Joe Biden）與國家主席習近平通話，外交部發言人趙立堅今（29日）證實通話是在「佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）議長一直計劃訪台」的背景下進行的。



台灣外交部29日晚間則表示，台灣和美國互信良好，「關於美、中元首通話相關安排，美方已向我方事前說明」並強調美方在雙方通話結束後，已於第一時間向台灣簡報。對於佩洛西傳出訪台一事，台灣外交部重申，沒有接獲佩洛西訪台確切訊息，也沒有進一步評論。」



針對中美元首通話一事，台灣外交部回應稱，「拜登總統向習近平重申美國對台政策不變，並強調美國強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為的立場。」台灣將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海安全及印太區域的和平、穩定與繁榮。

台灣外交部稱，中美元首通話台灣方面事先知情，事後第一時間也得到美方簡報。台灣外交部稱，感謝拜登政府自上任以來，多次強調台美關係「堅若磐石」，以及拜登總統對維持台海和平穩定現狀的重視，與對台灣安全的堅定支持。

對於美國眾議院議長佩洛西傳出訪台，台灣外交部則再次重申，沒有接獲佩洛西訪台確切訊息，也沒有進一步評論。

在中美元首通話2小時20分鐘裏，習近平重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場。強調「民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。」拜登則回應稱，美國的一個中國政策沒改變也不會改變，美方不支持台灣獨立。他指當今世界正處於一個關鍵時期，美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民。