佩洛西訪台︱「四個嚴重」加「嚴陣以待」　北京的警告有何深意？

英媒《金融時報》獨家披露美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能在8月率團訪台，隨着「預告」的時間越來越接近，中美外交交鋒更是越演越烈。尤其是中國外交部發言人兩度強調「四個嚴重」（嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號），7月25日趙立堅再回應「我們嚴陣以待」，已是中國官方對於佩洛西訪台行的第三度公開警告。



嚴陣以待：字越少，事越大

面對中方強硬且嚴正的態度，美國政界與媒體對於佩洛西之行也傳出不同意見的雜音。先是拜登（Joe Biden）以軍方意見為由，表態「這不是一個好意見」，接着《金融時報》報道，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）及其他國安官員也對此表示反對。《紐約時報》稱，美國官員越趨擔心北京可能對台灣採取行動，並希望佩洛西取消訪台計劃。《華盛頓郵報》則爆料，美軍考慮在佩洛西啟程時派航空母艦靠近台灣島，以便隨時提供支援。從美媒的說法來看，美國尤其是白宮確實高度擔憂佩洛西訪台將激起台海的軍事緊張。

北京的態度則是一貫清晰，及至25日中國外交部記者會上，路透社記者向發言人趙立堅追問，指《金融時報》報道提到中方對美國官員發出了更嚴厲的警告是否屬實。趙立堅簡短回覆，「我想你的理解是正確的」，讓枱面下的外交博弈浮現出來，更令外界接收到佩洛西訪台可能引發的嚴重後果。趙立堅重申，「如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責」，同時極其罕見地使用了「我們正嚴陣以待」一語。此外，26日中國國防部加碼表態，「中國軍隊絕不會坐視不管」。

7月21日，美國眾議院議長佩洛西在國會見記者，以「我從不討論我的出行計劃」回應訪台傳聞。（AP）

趙立堅口中「嚴陣以待」四個字，「字越少，事越大」，確實引起了外界很大的關注，紛紛往中國大陸恐以升級軍事行動的方向進行推論。事實上，攤開中共官方發言紀錄，以最高層級官媒《人民日報》為例，「嚴陣以待」一語多用於應對國內疫情或洪患等天災；對外則不多見，但一旦使用上，往往是應對尖鋭的領土爭端，或者是外國針對性極強的對華掣肘，具有相當濃烈的警告意味。

中共歷史上的「嚴陣以待」

可以看到，特朗普（Donald Trump）執政期間對中國發起貿易戰，不只嚴重破壞了中美關係的穩定，更對雙方處於有競有合態勢的經貿關係帶來相當的衝擊。2018年4月17日，中國外交部發言人華春瑩在回答中美經貿摩擦有關問題時，重話表示「如果美方任性妄為，繼續逆潮流而動，中方必將嚴陣以待，毅然亮劍，打贏這場多邊主義和自由貿易的保衛戰」，表明中國希望維護自身正當合法權益、維護世界多邊貿易體制和規則的態度，也展現面對不合理要求的不畏戰、不退縮立場。

再往前追溯，中共官方較高頻率使用「嚴陣以待」一詞，乃出現於1960年代與美國和蘇聯之間由於保衛領土所發生的衝突。1965年越戰期間，美國軍機多次現身中國雲南、海南島等領土上空，中共認定這些動作「是美國帝國主義蓄意向中國人民進行戰爭挑釁」。9月20日雙方爆發海南島空戰，解放軍殲-6戰機擊落美軍F-104C戰機，駕駛員史密斯（Philip Eldon Smith）跳傘後被俘。21日《人民日報》發表評論《中國人民嚴陣以待》，強調「中國人民解放軍、民兵和全體中國人民，正嚴陣以待」，不管美國及其代理人從何處來犯，「我們都將給予堅決的打擊，消滅侵略者！」

除此之外，1969年中蘇之間因黑龍江流域珍寶島歸屬問題發生武裝衝突，《人民日報》從當年3月到5月發表多篇以「嚴陣以待」為標題的聲明性文章，傳達「中國的領土、領海絕不允許任何人侵犯」、「誰要在偉大的中國人民頭上動土，必將碰得頭破血流，粉身碎骨！」以及「如果你們認為中國政府和平解決邊界問題的態度是軟弱可欺，可以用核訛詐政策嚇倒中國人民，用戰爭實現對中國的領土要求，那你們就是完全瞎了眼睛」、「我們一定發揚一不怕苦、二不怕死的革命精神，同來犯的敵人血戰到底，不把入侵之敵全部殲滅，決不罷休！」等措詞強烈的訊號。

不該只有北京「嚴陣以待」

1960年代中共以「嚴陣以待」發出禦敵入侵領土的決心與意志，無論面對美國或蘇聯都取得了勝利，成果甚至成為日後世界權力格局發生變化時，中國發揮積極槓桿作用的基礎。中國這類警告性意味濃厚的強硬外交用語，經過了超過半個世紀的塵封，如今又重返外交角力擂台上，而且訴諸對象幾乎都集中到了台灣問題身上，顯見北京認為當前局勢之激烈，美國政客頻拿「台灣牌」作為刺激和誘戰的籌碼，無論對於中美關係、區域穩定和台灣問題都存在着失控的風險與危機。如今僅次於副總統之後的美國第三號人物都或將一舉衝破「一中」護欄，北京勢必不得不「嚴陣以待」。

中國大陸將如何在軍事方面對佩洛西訪台「嚴陣以待」，勢必大為牽動中美與台海形勢。圖為解放軍轟-6戰機。（台防部提供）

以目前美國政府內部意見紛雜，深怕觸發軍事衝突的局面來看，中國經過數十年的實力累積，尤其是崛起後展現在世人面前的政治、軍事與經濟影響力，美國已經不可能再像過去挾着唯我獨尊的傲慢姿態為所欲為，特別是在台海這個「地表上最危險的地方」，美國更不可能不對中國的「嚴陣以待」有所顧忌。但美國政界精英的老大心態，也致使今天台海形勢走向詭譎多變，在佩洛西專機起飛或落地之前，各種變數都有可能發生，更難保不會爆發比以往都更為嚴重的台海軍事危機。

台灣過去曾聚焦於中共官方「勿謂言之不預也」的用意與玄機，於今更為直白的「嚴陣以待」，從歷史與現實雙重脈絡加以考察，也應該要明白情勢完全沒有樂觀的空間，更沒有等閒視之的本錢。無奈卻還看到有台灣學者或評論者，認為「佩洛西訪台與過去其他的參眾議員訪台相較，並沒有顯得更為重大，中共並不需要大動干戈」，甚至主張美國應該藉由佩洛西訪問給台灣更多的信心，以退卻北京的「恐嚇策略」。台灣當政者如果抱持着類似唯恐天下不亂的心態，恐怕親手將自己推入災難風暴的中心而不自知。

佩洛西倘若訪台成真，將引發太平洋與台海兩岸的「地動山搖」。需要「嚴陣以待」的，不該只有北京而已。