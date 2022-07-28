佩洛西訪台︱中共會否採取軍事行動　72年前已給了答案

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）究竟會否不顧國內反對以及中國的嚴厲警告到訪台灣，至今依舊是一個懸念。美媒放出消息，指拜登（Joe Biden）近日內將與習近平通話，但未獲官宣，更讓佩洛西訪台傳聞平添懸疑。至今為止，中國外交部已三度警告，國防部亦表態「中國軍隊絕不會坐視不管」，如果佩洛西一旦成行，中國是否真的會採取軍事行動，如今已成為牽動中美與台海情勢「地動山搖」的一大關鍵。



佩洛西在玩一場「膽小鬼遊戲」

外媒7月23日報道指出，如果佩洛西訪問台灣，中國威脅不排除採取軍事行動，援引知情人士的說法，認為中國此次的警告「比往常更加強烈」。揆諸相關分析評論，西方媒體還給出了中國阻止佩洛西訪台的六套「劇本」：一、更多戰機進入台海上空；二、跨越「海峽中線」；三、在台海附近進行導彈試驗；四、飛越台灣上空；五、伴飛佩洛西的專機；六、宣佈台灣上空為「禁飛區」。

對此，《香港01》曾發表評論認為，佩洛西訪台可能引發災難性軍事後果，中國的軍事反制行動震撼程度或將超越軍機伴飛。我們之所以做出如此研判，來自於對於中共政治性格的歷史性認識與深入觀察，包括從最高層級官媒《人民日報》歷年使用「嚴陣以待」的時機，出現在1960年代「海南島空戰」與「珍寶島事件」，都有實際且堅決的軍事行動，展現禦敵入侵領土的決心與意志。

今天埋藏在佩洛西可能訪台背後的一大危機，在於美國政客操弄「台灣牌」的風險，為了美國和黨派利益，刻意挑戰作為中國核心利益的台灣問題，甚至是挾着世界老大國家的傲慢心態，透過各種危險做法去「測試」甚或「衝破」中國的底線與紅線。可以看到，佩洛西對於訪台一事「猶抱琵琶半遮面」的態度，像是在台海鋪陳一個「膽小鬼遊戲」（Game of Chicken），不惜高速對撞可能造成擦槍走火的衝突，也要藉由台灣問題向中國尖鋭叫陣。

朝鮮戰爭美國錯估中國禦敵決心

然而，中共將會如何應對美國在其核心利益問題上的尋事？72年前中共以「抗美援朝」名義參與進朝鮮戰爭的決策歷程，正是一面現實的明鏡。

7月21日，美國眾議院議長佩洛西在國會見記者，以「我從不討論我的出行計劃」回應訪台傳聞。（AP）

1950年6月25日朝鮮戰爭爆發，9月15日美軍在仁川登陸，大批美軍和南朝鮮軍迅速往「三八線」進攻，戰火隨時有燒到中國東北邊境的趨勢。看在中共眼裏，美軍的作為無疑是對中國國家安全的嚴重威脅。

在此情形下，中共高層數度對美國發出強烈的抗議與警告。6月28日毛澤東在中央人民政府委員會第八次會議上發表講話，表示「中國人民既不受帝國主義的利誘，也不怕帝國主義的威脅」。同日周恩來也以外交部長身份發表聲明，強調「只要我們不受恫嚇，堅決地動員廣大人民參加反對戰爭製造者的鬥爭，這種侵略是完全可以擊敗的」。

最為強烈的一次發聲在10月3日凌晨，周恩來嚴正表明中國政府立場：「美國軍隊正企圖越過『三八線』，擴大戰爭。美國軍隊果真如此的話，我們不能坐視不管，我們要管。」並說：「我們主張朝鮮事件應該和平解決，不但朝鮮戰事必須即刻停止，侵朝軍隊必須撤退，而且有關國家必須在聯合國內會商和平解決辦法。」周恩來緊急約見時任印度駐華大使潘尼迦（Kavalam Madhava Panikkar），請他即刻向印度總理尼赫魯（Pandit Jawaharlal Nehru）報告中國政府立場，再由尼赫魯轉告給美國。

朝鮮戰爭初期，麥克阿瑟認定中國不會出兵參戰，並揚言要「在感恩節前結束戰爭。（資料圖片）

不過，儘管周恩來直白地對美國傳達不到最後一刻不放棄和平，但也不會畏懼退卻的嚴正示警，美國還是低估和錯估了中共的決心。根據《杜魯門回憶錄》的記載，當時美國根本不相信才建政一年的新中國，真的敢於出兵與之交戰，從而判斷中國出兵參戰的「可能性很小」、「不足為患」，還斷定他們在朝鮮戰場上「贏定了」。

此外，受命為聯合國軍總司令的美國駐遠東軍隊總司令麥克阿瑟（Douglas MacArthur），對於這場「不對稱戰爭」，同樣對中國抱持着極為輕視的看法，僅將中共的多番警告視為「虛聲恫嚇」。10月15日麥克阿瑟與杜魯門（Harry Truman）在北太平洋的威克島會面，杜魯門提問中國會不會出兵，麥克阿瑟斬釘截鐵地答道中國不會出兵，並宣稱要「在感恩節前結束戰爭，讓士兵們能在耶誕節前回到家」。

犧牲慘重也不讓戰火燒進家門

10月初，美軍與南朝鮮軍一舉越過「三八線」，並持續向北推向，逼進中朝邊界的鴨綠江畔。美軍的炮火壓力，令中共陷入艱難的抉擇。要知道，當時中國的客觀條件是，經過連年戰火，政權還未完全站穩，財政困難，新區土改也還未推展；尤其是軍事力量方面，解放軍武器還很落後，軍隊復員工作仍在進行，海軍與空軍更處於草創階段。用林彪的話來說，當時美軍裝備高度現代化，一個軍就有各式火炮1,500門，可是解放軍一個軍只有36門，真要入朝作戰，既無空軍掩護，又無海軍支援，便能想像斯時中國處境之艱辛弱勢。

「我們雖然擺了五個軍在鴨綠江邊，可是我們政治局總是定不了，這麼一翻，那麼一翻，這麼一翻，那麼一翻，嗯！最後還是決定了。」這是毛澤東日後回憶出兵朝鮮決策過程的描繪。事實上，就在中共中央政治局對於出兵援朝爭論不休時，毛澤東已經做好了最壞的打算：「最不利的情況是中國軍隊在朝鮮境內不能大量殲滅美國軍隊，兩軍相持成為僵局，而美國又已和中國公開進入戰爭狀態，使中國現已開始的經濟計劃受到破壞，並引起民族資產階級及其他人對我們的不滿。」

圖為電視劇《跨過鴨綠江》劇照：中共五大書記朱德、劉少奇、毛澤東、周恩來（從左至右）商討朝鮮戰局。（資料圖片）

內地學者王炳林在《抉擇：共和國重大思想決策論爭紀實》一書中，如此概括中共在抗美援朝決策時所面臨的內外交迫：「新中國有沒有力量出兵？敢不敢與世界頭號強國美國對戰？能不能打贏？會不會『引火燒身』、『惹禍上門』？會不會導致同美國直接對峙？如果美國轟炸中國的重工業基地東北和內地大城市怎麼辦？美國是否會使用原子彈？」

正如毛澤東所言：「現在是美國人逼着我們打這一仗的，猶豫退縮、擔心害怕都沒有用，這些心理和情緒正是敵人所希望的。現在我們只有一條路，就是在敵人進佔平壤之前，不管有多大風險，有多大困難，必須立刻出兵朝鮮。」在戰爭即將燒到家門口，嚴重危及中國國家安全時，毛澤東等中共領導人最終下定決心「抗美援朝、保家衛國」，並決定在10月19日入朝作戰。

在美國對中國警告不屑一顧的情形下，中國面對美國主導「十六國聯軍」的懸殊戰事，從1950年10月25日至1951年6月10日，經歷五次大型戰役，共殲敵23萬餘人，其中包括美軍8.8萬餘人，將美國打回到「三八線」以南。當然，中國人民志願軍也付出慘重犧牲，卻令美軍在戰局氣勢上從戰略進攻不得不轉為戰略防禦。

為維護核心利益「迎頭痛擊」

回顧這段歷史，目的在於着眼現實。雖然時空背景已然不同，但中共在面臨戰爭威脅，以及核心利益受到嚴重挑戰時的應對與決策，很大程度取決於根植於其體內的性格與邏輯思路。

2020年10月23日，習近平在北京人民大會堂出席紀念抗美援朝70周年大會，並發表講話。（Getty）

作為美國政權第三順位繼承者的佩洛西，拿訪問台灣作為其政治要價的籌碼，對北京而言，無疑板上釘釘的越過了中國紅線、衝破了「一中」護欄，是對作為中國核心利益的台灣問題的巨大挑釁，一旦佩洛西飛機降落台灣，還會形成嚴重的「破窗效應」。從歷史經驗來看，很難想像中共不會做出軍事行動反制，就算可能付出難以估量的成本與犧牲，也要捍衛台灣這個核心利益。

更何況今日主政中國的是習近平，而非毛澤東。當年毛澤東有句名言：「你打原子彈，我打手榴彈，抓住你的弱點，跟着你打，最後打敗你」，可以說深刻地烙印在中共戰略思維之中。

矢言完成中華民族偉大復興、帶領中共邁進第二個百年新征程的習近平，其實也將抗美援朝的歷史作為面對外來干涉和外部威脅的借鑑。2020年10月23日他在紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會上就宣示過：「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！」

將習近平的話套進今日的局勢之中，就中共的角度而言，台灣就是中國的「國家主權、安全、發展利益」，而佩洛西這位美國第三號人物的訪台，便是其認知的「嚴重情況」。在外交部和國防部接連重話表態之後，無論從朝鮮戰爭以降的中共歷史，還是習近平口中「迎頭痛擊」樹立起的鮮明且強硬形象來看，中國軍隊會否現身佩洛西訪台的航程之中，答案或許已呼之欲出。