建軍95周年｜官方公布空軍殲20高清照　網民讚：軍隊宣傳越做越好

7月28日，中國人民解放軍建軍95周年即將到來之際，「人民畫報」公布一批中國空軍殲20高清照片 ，搭配標題「威龍列陣，逐夢空天」。

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。預警機最大監視距離對隱形戰鬥機只有120公里，隱形戰機可以在非常近的距離上對預警機發起攻擊。

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在慶祝解放軍建軍95周年之際《央視新聞》指出，國家主席習近平7月27日前往中國人民革命軍事博物館。習近平表示，再過5年，將迎來解放軍建軍一百周年，要奮力實現建軍百年奮鬥目標，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

今年1月18日央視軍事曾發布標題為「殲-20夢幻科技感極致影像」影片，近距離高清呈現殲-20戰機的造型。

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4月12日，中國航空工業集團有限公司紀檢監察組組長、黨組成員任玉琨表示，殲-20換上中國「心」，戰巡東海警巡南海已成為訓練常態。

網民點睇：

太帥了！軍宣真的越做越好了！

我愛空軍！我愛所有可以保護祖國的軍備！

怎麼才拿出幾架來拍？感覺是近年來拍最好看的照片！

给我整一架吧，好想要！

調色有點怪。

