佩洛西訪台︱中美在台海軍事相遇的幾種形式

佩洛西亞洲行已出發，她表示，基於安全理由，不會透露行程內容，訪台與否引發國際關注。中美間氣氛早已經先搞起來了。7月29日，解放軍第80集團軍官方微博掛出「備戰！」二字的極簡略消息，解放軍駐福建部隊也發布公告，從7月30日8時開始，對距離台灣最近的平潭海域實施封鎖，進行實彈射擊。



同一時間，人們注意到，美國列根號（里根號／雷根號）航母打擊群正在南海向北方向一路高速航行，從航跡行程看，台灣附近海域極可能是列根號此行的目標海域。



圍繞佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）可能對台灣展開的歷史性訪問，中美最近展開了一場激烈的底線博弈。中方將此次訪問視為美國對中國主權和尊嚴的嚴重侵犯，把如何應對危機看成了台灣問題紅線還能否在國際上立得住的試金石，做好了「打得一拳開，免得百拳來」的最壞準備。解放軍與外交系統最近連續表態，稱「如果佩洛西一意孤行前往台灣，解放軍絕不會坐視不管。」

美國方面，儘管拜登政府並不樂見佩洛西訪問台灣，但是當這位「戰鬥值」總是習慣性拉滿的民主黨鬥士既然已經決意開展這次冒險之旅，「民主美國」對抗「共產中國」的一個符號性行動，依照美國既定法律與行政規程，美軍就必須為之提供安全保證，拜登就此也無可奈何。

美國眾議院議長佩洛西，2022年7月28日。（AP）

本周三，美國國防部長奧斯汀 （Lloyd Austin）表示，他已與眾議院議長佩洛西進行了交談，並向她提交了一份安全評估報告，一般認為，美軍列根號航母打擊群從南海緊急前往東海台灣海域，就是為佩洛西可能的台灣之行保駕護航。

7月28日晚間，拜登與習近平進行了上任以來的第5次通話，台灣問題是雙方交鋒的一個焦點，就在雙方通話後12個小時不到，佩洛西開始了她奪盡眼球的亞洲行程。很顯然，即便中美已經在元首層級展開溝通，希望能避免此次衝突，但是就佩洛西是否會訪問台灣，以及如果訪問會到底會產生什麼樣的嚴重後果，雙方在心裏都仍然沒底，因此在一線軍事部隊，中美都必須做好最壞打算。

中美真就佩洛西訪問台灣在軍事層面產生摩擦，會以什麼形式呈現呢？

已經退休的官媒《環球時報》總編胡錫進日前公開提議，解放軍戰機可以選擇在適當距離上「伴飛」佩洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣島返回大陸。

美國總統拜登表示，軍方認為佩洛西訪台不是一個好主意。白宮7月27日表示，拜登將於日內與中國國家主席習近平通話。（AP Photo/Susan Walsh）

胡錫進認為，這樣做直接發生軍事衝突的可能性很小，而一旦解放軍戰機飛入並穿越台灣島，將是一個比佩洛西訪台更具有里程碑意義的先例，因為她創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機，打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間。胡錫進建議中國大陸要勇於邁出戰機飛越台灣島的這一步，它與戰機繞飛台灣不同，能夠真正體現中國對台灣的主權，比任何外國高官訪台都更具實質意義，利用佩洛西訪台完成這個跨越最有可能讓它成為一個和平的過渡。

而中國互聯網上一些更興奮的聲音則提出，如果佩洛西執意訪問台灣，中國完全可以擊落佩洛西的座機，以此向世界尤其是美國宣示一種態度，同時也打開「武統」契機，對台灣展開大規模軍事行動，一舉完成國家統一進程。

這種觀點認為，中美未必會因為佩洛西專機被擊落而爆發全面戰爭，而且即便雙方爆發戰爭，在台灣附近海域，美軍也沒有必勝的把握，而如果中國能走出這一步，則由此一則宣示了在台灣問題上不容任何外人再染指的態度，二則也一勞永逸地解決了已經存在七十多年的台灣問題，從此進入一個新的大一統歷史階段。

以上兩種設想在中國互聯網上都有不少擁躉，在美國網路輿論場上，類似解放軍以伴飛介入和雙方爆發全面軍事衝突的想像也不在少數。不過一般認為，第一種胡錫進提出的方案以台灣為懲罰物件，雖然比較溫和，在可行性上也後者更高一些，但對於始作俑者美國，尤其是佩洛西個人而言，並沒有甚麼直接威脅或損失，因此很難對美方起到震懾作用，美國網民對此也不甚介意。

對於網民設想的第二種方案，考慮到佩洛西的地位以及中美開戰對於區域乃至世界的災難性影響，因為中美對抗還未到兵戎相見的程度，雙方在國家層面仍然保持著充分溝通與國家理性，一般認為這是一種比較民粹的激進狂想，在現實中發生的可能不大。

中國外交部發言人趙立堅回應佩洛西訪台相關問題，指「我們正嚴陣以待」。（左：AP；右：中國外交部）

其實除了以上兩種設想中的摩擦方式，在這二者之間的廣闊地帶，還有其它更多可能的摩擦方式值得關注。比如，在中國輿論場有較大影響的觀察者網就發了一篇自由撰稿人文章，對中美可能的軍事對抗以及中國可能採取的軍事選項進行了研判。美國戰鬥機若為佩洛西護航，在技術上有三個可能：第一是從日本嘉手納基地起飛；第二是從美國關島基地起飛；第三是從就近的航母如列根號起飛。

文章認為，從日本嘉手納起飛可能牽扯到更廣泛的美日與中日關係，並且如果爆發衝突會直接把日本拖進去，因此可能性似乎不大；從關島起飛則面臨一個距離問題，需要加油機接力加油才能保證美國戰鬥機在台海有足夠的留空時間，動靜太大，在行動保密和作戰上有各種不妥。因此，從美軍航母上起飛的可能最大。

文章還認為，美國戰鬥機如果只在公海上護航，在法理上是沒有問題的，但是其護航戰機一旦進入台灣空域，問題就大了。台灣是中國的一部分，在理論上，解放軍戰鬥機無論伴飛進入台灣，還是以攔截外國戰鬥機武裝入侵的名義，在警告後開火都有可能。因此，還存在一種可能，即美國戰機與台灣戰機在12海裡線或者某一地方交接，但在高度緊張對峙的情況下，美軍、台軍、解放軍戰鬥機近距離交織在一起，「一切皆有可能，簡直就是對擦槍走火的直接邀請」。

除了以上幾種可能，一些可能發生的摩擦方式還包括：解放軍戰機對進入東海防控識別區的佩洛西座機與美軍戰機進行跟監視，在其即將進入台灣周邊領空時進行驅離，如果驅離不了，就伴飛進入台灣空域，在與台灣戰機的對抗中，完成穿島飛行；對佩洛西軍機進行「技術性」逼近乃至撞擊，解放軍不先開第一槍，如果美軍護航戰機對解放軍戰機進行雷達鎖定或開火，則解放軍立刻迅速回擊，不排除在衝突中走火傷及乃至擊落佩洛西座機；在佩洛西入台航路製造危險空情，比如在航路必經區域宣佈軍事演習，對相關區域進行電磁壓制或進行模擬攻擊等，通過非接觸方式阻止佩洛西專機進入台灣空域。

需要指出的是，如果佩洛西執意完成其台灣行程，配合解放軍對佩洛西的驅離或震懾性行動，中國大陸的板子一定會結結實實地打在蔡政府的屁股上，除了以大規模軍事演習為依託完成軍機穿島飛行，或是在台北上空試射導彈，對台灣祭出政治與經濟懲罰措施，採取局部軍事行動奪取某些現在由台灣控制的島嶼，是幾乎百分百會發生的事情。