佩洛西傳8月訪台　胡錫進舉例抗美援朝：解放軍必言而有信

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西）盛傳8月訪台，並已邀請眾議院民主、共和兩黨議員隨行。

官媒《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進已多次就事件發聲，今日（29日）他再次發文稱，中國大陸一定會把挫敗佩洛西訪台的鬥爭進行到底，不懼它的任何升級。



美國眾議院議長佩洛西盛傳8月訪台。（AP）

解放軍決不會坐視不管

胡錫進指，與美方發出複雜信號不同，中方的態度十分明確、堅定，其中有兩個表述是十分罕見的，它們是：「我們『嚴陣以待』；如果佩洛西一意孤行前往台灣，解放軍『決不會坐視不管』」。這兩句話傳遞出的是北京已經下決心要挫敗佩洛西訪台計劃的堅定意志。

胡錫進解釋，「解放軍『決不會坐視不管』」是國防部發言人譚克非7月26日說的，中國不會隨便說出這句話。1950年10月3日，周恩來緊急約見印度駐華大使，請對方轉達中國對美方的強烈警告，他說：「美國軍隊正企圖越過三八線，擴大戰爭，美國軍隊果真如此做的話，我們不能坐視不顧，我們要管」。而當月晚些時候，中國政府兌現警告，派出志願軍入朝參戰。

胡錫進進一步指，1964年，北部灣事件發生後，中國政府鄭重發表聲明：「美國對越南民主共和國的侵犯，就是對中國的侵犯，中國人民絕不會坐視不救」。1965年4月，周恩來又通過巴基斯坦總統警告美方，要求美軍不得越過北緯17度線（即南北越之間的軍事分界線），否則中國人民對越南民主共和國「絕不會坐視不救」。「美國因為朝鮮戰爭的教訓，默默接受了中方警告，直到美軍撤出越南，一直沒敢在地面上越過北緯17度線」。

1950年，中國人民志願軍跨過鴨綠江抗美援朝。（「胡錫進觀察」微信公眾號）

胡錫進又舉例，中間還有1958年8月23日著名的金門炮戰，那場炮戰被廣泛解讀為中國大陸對美方企圖將台灣與大陸「劃峽而治」、推動「兩個中國」圖謀絕不會坐視不管的宣示，金門炮擊持續了長達21年。

胡錫進表示，中國國防部當下明確警告佩洛西不得訪台，否則解放軍絕不會坐視不管，傳遞的是與當年抗美援朝、抗美援越、發動金門炮戰相同的決心和態度。如果佩洛西一意孤行竄訪台灣，美方一定會再次領教中國軍隊的鋼鐵意志，刷新他們對中國人民不可辱、中國軍隊不可不敬的記憶。

我們「嚴陣以待」

至於那句「我們『嚴陣以待』」，是外交部發言人趙立堅7月25日說的。胡錫進指，「嚴陣以待」是一個成語，出自《資治通鑑》，它不是一般意義上的準備好了，而是已經排兵布陣完畢，「人已入位，彈已上膛，隨時等待戰鬥打響的狀態」。中國外交部通過「嚴陣以待」傳遞的信息是，這個國家已經做了迎頭痛擊佩洛西訪台，挫敗其支持台獨、分裂中國陰謀的全面部署，其中軍事手段將首當其衝。中方准備好了對抗的升級，同樣也準備好了用美方難以承受的代價給華盛頓鷹派們一記在台灣問題上的沉痛教訓。

胡錫進奉勸美方清醒，2019年天安門廣場閱兵就出現了16輛東風-41戰略導彈機動戰車，它們都是多彈頭的，當時中國就不止有16枚這款導彈，在那之後又過去了近3年，東風-41已經擴大為中國陸基洲際導彈對美戰略威懾的主力。（「胡錫進觀察」微信公眾號）

胡錫進續指，中美如果是圍繞佩洛西訪台發生對抗，要比圍繞其他任何爭議發生衝突都對中方更為有利。因為台灣問題是中國核心利益，全世界誰都知道，美方的挑釁升級如此明顯，「到現在美方的表態支支吾吾，台灣當局連個聲都不敢出，就是因為他們知道自己理虧，他們在氣勢上已經處在下風」。解放軍針對可能的台海危機已經做過無數次訓練，軍事資源在這一地區的調集能力是美方無法相比的，「美國今天沒有在台灣問題上壓中國後退的任何籌碼」。

台海是美國現出「紙老虎」原形的地方

胡錫進強調，這一次中國大陸一定會把挫敗佩洛西訪台的鬥爭進行到底，不懼它的任何升級。要讓受到沉重教訓的美台徹底搞清楚，這裡的紅線是他們踩不得的高壓線。否則的話，他們就須面對高強度危機，包括承受可能擦槍走火導致嚴重軍事衝突的風險。「台海將是美國最終現出『紙老虎』原形的地方，至於台灣當局，它將是一隻瑟瑟發抖的『紙老鼠』」。