原副總理耿飈夫人趙蘭香逝世享年99歲　女兒曾言習近平就如親弟

國務院原副總理、原國防部長耿飆夫人趙蘭香7月22日在北京逝世，享壽99歲。



內地媒體《澎湃新聞》報道，趙蘭香1923年出生在甘肅慶陽。1939年，年僅16歲的趙蘭香參加革命，成為慶陽縣第一個走出家門參加革命工作的女性。1941年，趙蘭香在隴東抗日根據地與八路軍129師385旅副旅長兼副政委耿飆結婚，1943年進入延安大學中學部學習，1944年參加中國共產黨。解放戰爭期間，趙蘭香參加了四平保衛戰、解放保定、解放石家莊等多場戰役戰鬥。

耿飆曾擔任過國防部長、國務院副總理，中央軍委常委、秘書長，中共中央顧問委員會常務委員，第六屆全國人大常委會副委員長等職。耿飆因病於2000年6月23日在北京逝世，享年91歲。

趙蘭香曾撰文《憶我的丈夫耿飆》追憶自己與耿飆相伴走過的六十年光陰。她說，當父親得知耿飆（年長14歲）要娶走他唯一的女兒時，堅決地表示反對。

文章說，父親希望我能在本地找一個家庭比較富裕、有一定身份的女婿，不再為貧困所累，他和母親將來也可有所依靠。可要找一個當兵的，事情就難說了，兵荒馬亂，國難當頭，軍人四海為家，不知哪天會戰死沙場。父親的心情是可以理解的。

耿飈在文革：不理得失，建言中央

趙蘭香的回憶中生動講述了耿飈作為駐外大使敢於擔當的一面。文中說：「耿飈是一個敢於講真話，具有剛正不阿性格的人，他向中央提出自己的意見和建議的時候從不考慮個人得失。1969年『 文革』當中他出任阿爾巴尼亞大使，當時，我國每年向阿國提供大量援助物資，而自己人民的生活水準卻低於受援國阿爾巴尼亞。經過認真的調查研究以後，他決定向中央提出修改對阿政策的建議。」

「在當時，提出與中央政策相反的意見是要冒很大危險的，但是，是對黨、對國家、對人民的責任感使他不顧個人的安危得失，堅決地向中央提出自己的意見。後來中央接受了他的建議。」

她說，在「文革」風暴當中，我也被逼揭發耿飈的「問題」，我深深地了解耿飈一生清白、正派，為黨和國家鞠躬盡瘁，如果要「揭發」，也只能是功績。我頂住了壓力，不向造反派屈服。在文革當中，我們夫妻就像兩棵緊靠在一起的大樹共同抵禦著狂風暴雨，在相互支援中度過了那段艱難的歲月。

耿飈之問：如果做錯了事，老百姓還會不會替你們求情

文章回憶她親歷的著名「耿飈之問」，耿飈、趙蘭香夫婦，1991年回到了闊別50年的甘肅慶陽，招待所外有一群老百姓告狀。耿飈隨後在接見縣領導時，他心情沉重地講述了一件往事：「50年前，我們三八五旅在這裏駐防，一個戰士犯了嚴重損害當地群眾利益的錯誤，旅部決定按紀律將這個戰士槍斃。正要槍決的時候，來了一大群老百姓替他求情，連受害者的父母都向部隊請求讓他戴罪立功。最後，我們流着淚接受了群眾的要求。」

耿飈停頓了一下，面色凝重，高聲發問：「現在我要問問在座的你們這些人，不管哪一個，如果做錯了事，老百姓還會不會替你們求情！」這時全場鴉雀無聲，只有他的話音在回蕩。

習近平在北京看望耿飈。（共識網）

習近平和耿飆感情深

官方媒體《人民日報》2018年4月16日曾刊登文章《習近平黨建思想形成的歷史脈絡》。1979年春，26歲的習近平接到國務院辦公廳的任命，給時任國務院副總理耿飈當秘書。就在他報到前後，耿飈調任中央軍委秘書長，習近平也隨之轉入中央軍委工作。他被定為副連級，每月工資52元，

習近平稱，他在下基層前是耿飆的秘書。耿飆當時告訴他，想下基層可以到野戰部隊去，不必非要去地方下基層。但他後來仍去了河北正定縣任縣委副書記。

他表示，之所以要下到農村地區去做基層工作，主要是出於兩個考慮。一是國家已經步入以經濟建設為中心的時代，在地方上會比在軍隊裡接觸的事物更全面，更接近民生民情，對自己的全面鍛煉更有利。二是到農村去才更能發揮他在陝北積累了知識和工作經驗的優勢。

國家主席習近平在 2017 年 10 月 18 日在中國北京人民大會堂舉行的第十九次黨代會開幕式上發表講話。（Getty Images）

耿瑩：綿裏藏針、疾惡如仇、雷厲風行

趙蘭香女兒耿瑩2015年曾撰文《近平弟弟人品正，眼裡揉不得沙子》寫道，在習近平眼中，耿飈不僅是父親的老戰友、自己的首長，也如同父親一樣。2000年耿飈去世，習近平就像家裏人一樣，跟我們一起撿骨灰，對這個小弟弟的感情，跟對親生弟弟的感情是一樣。他人品正，絕對是綿裏藏針，眼裏揉不得沙子，容不下那些歪的、邪的念頭，而且他疾惡如仇，性格非常堅韌。他要幹一件事情，一定會劃一個句號，這個句號也許不一定完美，但一定都是有接口的。

耿瑩說，他做事風格雷厲風行；他有策略，有政策。他的腦子是清楚的，他清楚自己想要什麼，清楚他的人民要什麼，也清楚他的祖國要什麼、他的黨需要什麼。所以他當政後一系列的動作就是清理，尤其是對腐敗的清理。