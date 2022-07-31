若佩洛西訪台官方學者：反制絕不「小打小鬧」、軍事回應最有效

美國眾議院議長佩洛西可能訪台一事各方關注，對於北京可能的反制措施，中國學者說，所有「劇本」都是開放的，絕不會只是「小打小鬧」，反制肯定是全面性及系統性。



盛傳佩洛西（台譯：裴洛西）（Nancy Pelosi）即將展開亞洲訪問行程，地點包括日韓新馬，而台灣行則列為暫定。

就中方反制措施，官方媒體《環球網》29日報道，中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰表示，所有的「劇本」是「開放」的，但中方最後不得已採取的措施絕不會只是「小打小鬧」。因為這涉及中國主權與領土安全，涉及中美關係的政治基礎和台海和平穩定，涉及周邊及全球的安全秩序和發展前景，因此反制方式肯定也是全面、系統的。

社科院台灣研究所副所長朱衛東則說，佩洛西訪台若成行，將是「美台勾連的最新升級版」，「相信一場衝擊中美關係，衝擊台海乃至亞太地區穩定，衝擊台灣經濟乃至世界經濟的危機即將到來」。

中國軍事專家王雲飛曾歸納内地社會的各種反制建議，大致有5種方式，即派軍機伴飛佩洛西乘坐的軍用運輸機，並直接通過佩洛西座機降落的機場；在台海設立禁飛區，禁止佩洛西座機抵台；軍機穿越台灣上空；在台海四周發射彈道導彈；在台海周邊軍演。

美國總統拜登發表國情咨文，美國副總統賀錦麗(左) 和眾議院議長佩洛西 (右) 於2022 年3月1日在美國國會大廈會議廳舉行的國會聯席會議上。（Getty Images）

部分人士並將裴洛西擬訪台一事與1996年台海危機相對比。社科院台灣研究所選舉研究室主任冷波分析，中方一旦回應，所採用的軍事手段層級可能超過以往任何一次，「在1996年台海危機的時候中國還不夠強大，都敢於毫不猶豫以軍事手段應對，以中國目前的政治和經濟實力來看，相信答案也會非常清楚」。

北京清華大學台灣研究院院長巫永平認為，中國在台灣問題上採取強硬立場具有民意基礎，中方一定有各種各樣的應對方案，輿論的猜測也印證佩洛西的計畫讓各方都覺得非常危險。

他認為，中方的反制一定包含軍事、外交、經濟等層面的綜合性應對，但軍事回應可能是最直接、最有效、也是對方「最能聽得懂的方式」。若佩洛西執意訪台，中方不妨「把壞事變好事」，利用這個機會進一步擴大「台灣是中國領土不可分割的一部分的宣示，真正把統一的進程往前推進哪怕一小步，讓美國和『台獨』勢力接受這個現實，也讓國際社會更清楚地了解中國維護國家統一的意志、決心和能力」。

佩洛西訪台，中方可能的反制措施是？ 中國軍事專家王雲飛曾歸納内地社會的各種反制建議，大致有5種方式，即派軍機伴飛佩洛西乘坐的軍用運輸機，並直接通過佩洛西座機降落的機場；在台海設立禁飛區，禁止佩洛西座機抵台；軍機穿越台灣上空；在台海四周發射彈道導彈；在台海周邊軍演。