有片｜長征五號B火箭殘骸再入大氣層　如流星雨劃過夜空畫面曝光

官媒中新社報道指，據中國載人航天工程辦公室消息，經監測分析，今日（31日）0時55分左右，長征五號B遙三運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於東經119.0°，北緯9.1°周邊海域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。



報道又指，7月24日，搭載問天實驗艙的長征五號B遙三運載火箭，在中國文昌航天發射場成功發射。自成功發射以來，中國載人航天工程辦公室多次發布長征五號B遙三運載火箭末級殘骸軌道參數。

長征五號B運載火箭由中國航天科技集團一院研製，是中國目前近地軌道運載能力最大的新一代運載火箭，它擁有長達20.5米的國內最大整流罩，將中國火箭近地軌道運載能力由8噸提升至25噸。

社交網站上流傳長征五號B遙三運載火箭殘骸碎片掠過馬來西亞婆羅洲島（island of Borneo）砂拉越（Sarawak）上空的片段，可見閃閃發亮的光點劃過夜空。當地許多民眾起初還以為是流星雨或彗星。