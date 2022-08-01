佩洛西擬訪台｜台TVBS記者：明晚抵台北　胡錫進稱解放軍已準備好

台灣TVBS記者劉亭廷在Twitter（推特）上發文說：「來自我的消息來源，議長佩洛西將於明天晚上抵達台北。」劉亭廷是台灣媒體《TVBS》政治中心記者，主要負責外交、國防軍事、政治報道。



美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）正率領國會代表團出訪亞洲，將訪問「日韓新馬」四國，官方行程未提及台灣、

被問及台灣是否在為佩洛西訪台做準備，行政院院長蘇貞昌蘇貞昌今日出席公開活動時表示，熱烈歡迎外國貴賓朋友來台訪問，我們會為外賓來訪做最妥善的安排，也尊重訪賓的規劃相關時間期程。

台灣總統府今日未證實這項消息，僅說「由外交部回應」。外交部表示，目前沒有進一步的消息跟媒體分享，也沒有其他評論。

From my sources, @SpeakerPelosi is arriving in Taipei tomorrow night. — Tingting Liu 劉亭廷 (@tingtingliuTVBS) August 1, 2022

胡錫進：解放軍已準備好 留台將燃台海火藥桶

《環球時報》特約評論員胡錫進說：「佩洛西在新加坡，訪問馬來西亞後，將飛往韓國，途經台灣。解放軍已經做好了充分準備。如果她敢在台灣停留，這將是點燃台灣海峽局勢火藥桶的時刻。」

他29日深夜亦稱，若美軍戰機對佩洛西專機實施護航，那麼佩洛西訪台的性質就有了新的升級，將構成美方用軍事手段強行將美國政治元素投送進台灣島，那是對中國主權的軍事對抗行動，是公開的侵略行徑。

他認為，解放軍有權採取最強硬手段強制驅離佩洛西專機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作等等。但若美國軍機和佩洛西專機闖入台灣12海里上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和佩洛西乘坐的專機。「美方如果試圖用極端方式護送佩洛西訪台，他們必須面對可能發生空中擦槍走火、佩洛西機毀人亡的風險，所有後果要由美方承擔。」

他強調，「我們要藉這個機會把解放軍的力量投送到台灣本島上去，為兩岸統一邁出關鍵一步。我們要嚴厲警告台灣民進黨當局，他們不得對解放軍的這一系列措施進行任何抵制，連象徵性的抵制動作都不要有，以免發生誤判，導致軍事衝突率先在兩岸軍隊之間爆發。」

Pelosi is in Singapore and will fly to South Korea, en route Taiwan, after visiting Malaysia. The PLA has clearly been well prepared. If she dares to stop in Taiwan, it will be the moment to ignite the powder keg of the situation in the Taiwan Straits. pic.twitter.com/EVxyD87c11 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 1, 2022

官方學者：無論是否訪台已觸紅線 中國已做好萬全準備

官方媒體《上觀新聞》7月31日報道，中國國際問題研究院亞太研究所所長藍建學認為不管佩洛西是否訪台，此事已經觸碰中國國家主權和領土完整這一核心利益的紅線，中國對可能出現的任何事態都已做好萬全準備。同時，台灣這張牌已被打到極致，未來打牌的空間將越來越小。

中國社科院美國研究所副所長袁征指出，台灣是拜登政府「印太戰略」佈局中的重要組成部分。隨美國將中國定義為最大戰略對手，以台制華的動機日益強烈，眾議長作為立法機構的領導人，官方色彩非常濃厚。意圖訪台，顯示美國正朝著發展實質性的對台外交關係方向前進，不斷虛化掏空「一個中國」原則。

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。