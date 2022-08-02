佩洛西擬訪台｜學者撐「私人身份」訪　外交部：坐軍機是官方行為

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）訪台，外交部目前尚未證實。台師大政研所教授范世平認為，佩洛西若真的來台，美國戰機肯定伴飛直至台灣空軍接手直到落地，「私人身份」對台灣來說是個好東西。

外交部部長助理、發言人華春瑩8月2日主持例行記者會表示，美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是什麼非官方行為。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。



范世平表示，如果佩洛西真的來台，美國戰機肯定伴飛她的專機至台灣防空識別區，然後交接給台灣空軍，直到落地；而等到她離開台灣，國軍繼續伴飛到日本琉球的防空識別區，然後交接給日本航空自衛隊。

他認為，如此台、美、日的空中「指、管、通、資、情、監、偵」系統，勢必要整合，以防止中國的蠢動與保護佩洛西的安全。他指出，佩洛西一定會在訪日前訪台，否則她在日本會被媒體問是否訪台，而且被問到爆。

對於佩洛西是否以「私人身份」訪問台灣，范世平提到，賴清德才以「私人身份」前往日本悼念安倍晉三前首相。「私人身份」對台灣來說真是個好東西，今年的「關鍵詞」

大陸外交部：美國眾議長坐軍機竄訪，絕對是官方行為

外交部部長助理、發言人華春瑩8月2日主持例行記者會表示，美國政府的各個機構，包括行政、立法、司法部門都應該執行美國政府承認和承諾的外交政策。美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是什麼非官方行為。

她稱，美方出於以台製華的戰略支持和縱容，「台獨」分裂勢力在台灣問題上不斷蓄意挑釁中國，步步緊逼中方的紅線和底線，美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。面對美方罔顧中方反覆嚴正交涉恣意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。

她也在Twitter批評以「私人身份」訪問台灣一說，「眾議院不是美國政府的一部分嗎？還是美國有不止一個政府？它的第三號領導人乘軍機訪問台灣可以被視為非官方的？只要它還叫美利堅合眾國。。。」。