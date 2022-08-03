佩洛西訪台｜中國駐美大使秦剛向美方提出嚴正交涉和強烈抗議

昨晚（2日），美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）抵達台北松山機場，展開訪台行程。

對此，中國駐美大使秦剛向美白宮國安會和國務院提出嚴正交涉，表達強烈抗議。



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秦剛表示，美方不顧中方反覆嚴正交涉和堅決反對，悍然安排眾議長佩洛西竄訪台灣。這是美在台灣問題上消極動向的重大升級，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極惡，危害極大，影響極壞。中方對此予以強烈譴責和強烈抗議。

秦剛指出，一個中國原則是中美關係的政治基礎和處理台灣問題最根本的遵循。美國會作為美政府組成部分，理應嚴格遵守美政府的一個中國政策，不與中國台灣地區進行任何官方往來。美方多次重申不改變一中政策、不支持「台獨」等承諾。現在美方卻派政府三號人物竄訪台灣、挑釁中方。美方對一個中國原則和中美三個聯合公報規定的承諾何在？美方對不支持「台獨」的承諾何在？美方對國際義務的承諾又何在？事實證明，背信棄義、引發危機、破壞台海和平穩定的不是別人，正是美方！

秦剛說，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，民意不可違，玩火必自焚！中國的最終統一是不可阻擋的歷史大勢，中國人民不可欺！中華民族不可辱！任何試圖干擾阻撓中國統一的圖謀必將遭到失敗！中方必將採取堅決應對和有力反制措施，由此造成的一切嚴重後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。

秦剛強調，中方嚴正敦促美方停止打「台灣牌」搞「以台制華」，立即糾正錯誤做法，管控和消除佩洛西竄訪台灣的惡劣影響，不得進一步採取危險、挑釁舉動侵犯中國主權和安全，以實際行動將拜登總統作出的「四不一無意」承諾落到實處。