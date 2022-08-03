佩洛西訪台｜田馥甄吃意粉遭批撐竄訪　網民：封殺台獨，別來賺錢

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelos）訪台引發中國方面的不滿，而田馥甄（Hebe）分享出遊照，卻意外慘被大陸網友認為是台獨，要她別再來中國。



台灣女藝人田馥甄昨（2）日在Instagram分享這幾日在阿里山等地出遊照，其中她坐在餐廳吃著義大利麵的照片，因為美國眾議院議長波洛西本身是義大利裔，而觸動到敏感的一些大陸網友認為她是台獨。

另外田馥甄還有一張照片是她走在森林中享受著悠閒時光，配上「很陶醉在那邊 省省省 原來被錄影存證我的蠢」的文字，也被認為有台獨意識，而之後這兩張照片也已被刪除。

大陸網友狠批田馥甄：

「台灣藝人田馥甄台獨，建議封殺！」

「喜歡hebe十幾年，童年濾鏡完全破碎，在這種大是大非面前，脫粉！ 台獨滾啊！」

「封殺吧，台獨，別來大陸賺錢！」

「Hebe台獨太囂張，能做的只有轉發擴散讓大家看到。」



田馥甄的粉絲為護偶像也留言回擊：

「吃個義大利面都能這樣聯想？搞文字獄呢。」

「這個時候了拉踩真沒意思。」

「是不是台獨，官方有定論，別瞎帶節奏。」



台灣網友忍不住直呼：

「唱了一輩子全世界都在學中國話，結果吃個義大利麵就翻車惹。」

「好難不辱滑。」

「吃義大利麵也乳華。」

「吃個 Pizza 會不會有事？」

「這是個活著就會乳滑的時代。」



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