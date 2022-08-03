佩洛西訪台｜蔡英文頒特種大綬卿雲勳章　提3點聲明稱台不會退縮

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）率領訪問團展開訪台行程，總統蔡英文今日（3日）上午10時半接見佩洛西等人，並頒授佩洛西「特種大綬卿雲勳章」。蔡英文致詞時，除感謝佩洛西持續關注台灣的民主發展，也做出3點聲明，強調台灣不會退縮，堅守民主的防線等。



佩洛西早上拜訪立法院，並與朝野黨團代表進行閉門會談。之後，訪問團轉往總統府繼續訪台行程，蔡英文與佩洛西進行會面，隨後將在台北賓館午宴接待。

除在總統府接見佩洛西一行外，蔡英文也頒授佩洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻。

蔡英文致詞時表示，佩洛西是台灣最堅定的友人，有很深的淵源，早在1999年10月就曾訪問台灣，當時特別關心921震災的後續情況，之後這20多年來也一直持續關注台灣的民主發展，長期支持台灣的國際參與，她對此表達最誠摯的感謝，並提到佩洛西對於違反民主價值的言行，更是勇於挺身對抗，令人印象非常深刻，也很感動。

之後，蔡英文提到俄羅斯入侵烏克蘭使台海安全變成世界關注的焦點，認為民主台灣一但受到侵略，整個印太地區安全都會受到巨大衝擊。對此，蔡英文特別傳達了台灣應對變局的幾個基本態度：

一是面對持續且刻意升高的軍事威脅，不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主的防線，同時也希望和全世界民主國家團結合作，共同維護民主價值。

二是台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，並致力和平穩定，讓台灣可以成為區域安全的關鍵穩定的力量，確保自由開放的印太地區，以及全球貿易供應鏈的穩定發展。

三是台灣是美國可靠而且可信賴的合作夥伴，台方會持續和美國國會及行政部門在印太區域安全、經濟發展、人才培育以及供應鏈合作等各層面，強化合作，讓台美關係可以進一步提升。

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佩洛西致詞說，為蔡英文的領導能力感到驕傲。她說，43年前，美國做出「永遠與台灣站在一起」的承諾，這一次來台是要提醒大家，美國與台灣站在一起，並希望加深雙方經濟關係，也要向外界宣示不會背棄台灣的承諾，及彰顯美台之間的關係。

佩洛西又指，如今，美國與台灣的團結比以往任何時候都「至關重要」。她感謝蔡英文向她頒授「特種大綬卿雲勳章」。

會晤結束後，雙方舉行閉門會談，之後邀副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），共同舉行媒體互動會。

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