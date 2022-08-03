佩洛西訪台｜解放軍明圍台軍演　規模和影響更勝1996年台海危機？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月3日已離開台灣前往韓國。解放軍將於8月4日12時至7日12時組織實彈射擊，台媒指形同封鎖台灣海空三天。軍事專家也稱嚴重性超過96年台海飛彈危機非常多，「變相封鎖台灣，在佩洛西走後關門打小孩。」



《香港01》透過軍演區域分析，有三大因素證實此次實彈射擊軍事衝擊影響，將遠遠超越1996年台海危機。



《香港01》專訪的軍事專家指出，1995年和1996年台海危機中，解放軍當時射擊最北部到彭佳嶼，最南邊到高雄港外海，未在台灣東南邊進行實彈演習。

此外，解放軍實彈射擊的軍演圖片中，西南部的實彈射擊區特別靠近台灣12海里線。該專家分析，如果實彈射擊打到台灣12海里線內，即領海範圍內，一般來說處理的方式是擊落，台灣會如何因應是否用愛國者飛彈？將是一個問題。

麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）在推特上比較此次軍演和95、96年台海危機。他也指出，高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，若依據中方公布的經緯度，最接近高雄港的距離約為20公里。此外，東部海域與巴士海峽都出現大範圍海域，形成台灣東西南北四面包圍的態勢。

1995、1996年台海危機 美軍曾派航空母艦介入

據了解，1995年台海飛彈危機，美國曾派尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）戰鬥群通過台灣海域；1996年美國海軍派尼米茲號航空母艦戰鬥群到台灣東部海域，預計和獨立號航空母艦戰鬥群會合，但當時危機在航空母艦未駛到台灣海峽時就已解除。

佩洛西3日下午已離台，軍事專家分析指，軍事演訓行動選在8月4日「等佩洛西走了後，再關門打小孩。就要看美國會不會再以行使航行自由（freedom of navigation）為由，通過台灣海峽。」

該專家分析指出，這次佩洛西訪台，中美兩方都在試探彼此的底線。美國派「佩洛西來台在試探中國大陸對台灣問題的底線；佩洛西離開後解放軍軍事演習「變相封鎖」台灣的話，但佩洛西已走，美軍沒理由留下，他們要怎麼做？這也是在中國在測試美國對台灣問題的底線，蔡英文將會面對很多挑戰。

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《香港01》此前評論曾提到，初步可以研判其軍事衝擊影響，遠遠超過1996年的台海危機，主要原因有三：

第一，從解放軍對台軍事演訓行動區塊圖來看，北部區塊相當靠近台灣基隆外海，南部區塊極為靠近高雄與屏東外海，涉及台灣的港口與機場等重要運輸設施，再加上東西兩側的區塊，基本形成圍台之勢。有看法認為，此態勢將是對台灣「生命線」進行「斷供」的一次預演，宣告解放軍完全有能力封鎖台灣。

桃園機場明（4日）已取消51航班，華航CI904香港到桃機、長榮航空BR870香港到桃機兩個班次也宣布取消。桃園機場表示，相關航班取消與軍演無關，多是疫情因素。不過據台媒指出，軍演衝擊日韓飛東南亞航線，桃園機場可能會有2%航班受影響。航運方面，台灣交通部航港局官網3日已公布航港佈告，提醒北部、南部及東部7大港口改走替代航線。

第二，與1995年、1996年解放軍實彈射擊的區域相比，此次的範圍更加靠近台灣本島，以平潭到台灣新竹最近距離僅125公里為例，說明此次多個演訓行動和實彈射擊區域靠近台灣本島將可能不到125公里的距離。

根據時政與地理網（CIGeography）繪製的地圖，北部、東北、西南三個區塊基本已跨越台灣的領海（territorial waters）與內水（internal waters），尤其是西南區塊距離台灣之近，實彈射擊的射程對台灣絕對有空前的壓力。

第三，台灣官方過去一段時間相當在意解放軍戰機越過防空識別區（ADIZ），將之視為入侵「空域」的舉動。但解放軍8月4日即將展開「重要軍事演訓行動」，其範圍完全在台灣劃設的防空識別區之內。觀察家認為，解放軍此舉「全方位拆解台灣防空識別區的意味非常濃厚」。

總的來說，從解放軍戰機飛越海峽中線、東部戰區即刻展開的「聯合軍事行動」，到緊接其後的「重要軍事演訓行動」與「實彈射擊」，其中又以封鎖和包圍台灣海空域達到的效果最為強烈，對台灣造成的後果最為直指要害。

此外，台軍退役中將帥化民周三（3日）接受《環球時報》訪問時認為，從解放軍劃定的演習區域來看，或可對台灣地區主要的港口以及主航道構成威脅，形成全面封鎖。「這種封鎖的模式可能就是未來武力統一採取的行動方案之一。」

東部戰區1日釋出最新軍演影片（點圖放大）：