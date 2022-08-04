大陸軍演封鎖海空？台官方借道日菲航路突圍　今無航班因而取消

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月3日離台前往韓國，解放軍則將於8月4日12時至7日12時組織實彈射擊，被指形同封鎖台灣海空三天，嚴重性超過96年台海飛彈危機。

不過台媒4日報道指出，台灣交通部與「外交部」向日本、菲律賓協調替代航路借道後成功突圍，航班資訊顯示，桃園機場當日除因疫情取消34班航班外，皆正常起降，尚未有航班因軍演取消。



解放軍在台灣周邊6海域軍演，範圍佔滿台北飛航情報區，被指擬切斷台北飛航情報區18條國際航路。報道稱，兩部門協調日、菲借道尋找替代航路突圍，包括借道日本福岡飛航情報區往北飛美國和東北亞等，並借道菲律賓往東南亞、澳洲、新西蘭等。

交通部估算，軍演期間，每日有多達300架次起降航班需借道繞飛，3天共900架次，部分航線飛航時間或多出10分鐘。部長王國材日前指出，透過該因應做法，絕對會讓航班出得去、進得來。

桃園機場官網顯示，截至4日上午8時許，客機抵達航班及從桃園機場起飛航班各有17班取消，不過原因主要是疫情，而據航空公司航班資訊顯示，尚無航班因軍演取消，目前仍將依規劃正常起降。

是次軍演中，解放軍會在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

對照海圖，6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海的演訓區域離陸地只有不足20公里。