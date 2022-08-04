台海危機・持續更新︱解放軍圍台軍演　台媒：兩導彈落在國際海域

美國眾議院議長佩洛西（又譯：佩羅西、裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。《香港01》整理軍演的新聞時間線，並予持續更新，以便讀者可以了解事件最新動態。



【14:53】《ETtoday》報道，解放軍參考朝鮮（北韓）領導人金正恩的手法，於下午1時起在台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊，已從福建導彈陣地發射2枚導彈（型號未知），目標區落在台灣周邊、航班繁忙的國際海域。

報道稱，朝鮮在今年3月下旬，是睽違4年多首次進行導彈射擊，當時發射新型洲際彈道導彈（台稱飛彈）「火星-17」，且試射成功，飛行距離達1090公里，目標區同樣是落在公海。

【14:18】福建平潭多位市民拍攝到解放軍戰機。

【14:06】據路透社報道，一名不願透露姓名的台灣消息人士透露，4日上午有多艘中國海軍船艦與多架軍機短暫越過台灣海峽中線。

其表示約在3日晚間至4日中午，約有10艘中國海軍船艦越過海峽中線，並在該區停留，另有多架中國軍機4日上午短暫越過中線，而台灣已部署導彈系統鎖定追蹤中國空軍在中線附近的活動，台灣海軍軍艦停留在中線附近監控解放軍海軍的行動。

【14:00】有台灣民眾目擊台空軍台東志航基地幻影2000和F-5E/F戰機上午陸續掛彈升空，氣氛緊張。對此，台空軍司令部回應稱是例行性訓練，與解放軍在台灣東部海域軍演無關。

【13:50】台灣航港局證實，由於4日上午收到消息，表示解放軍於東部外海演訓區域再新增一處，變為七處。因此新增航船佈告，提醒船隻避開。航港局強調，雖然解放軍新增東部外海演訓區域最近港口為花蓮港，但仍相距超過70浬（130公里），船隻只須避開，航船進出不受影響。

台灣航管局發布公告稱，解放軍軍演區新增一處。（01製圖／Google Maps）

【13:42】台軍緊急升級戰備警戒，預警雷達嚴密監控東風導彈。

【13:35】官媒報道，列根號航母打擊群繼續向東移動，3日上午，列根號位於日本沖繩以東的大東島附近。

《路透社》援引美國海軍第七艦隊4日證實該消息。第七艦隊稱，列根號正在西太平洋的菲律賓海（Philippine Sea）執行既定任務。



【13:50】台軍戰備輪值部隊提升為特遣隊 10架阿帕奇直升機突降恆春機場

【13:30】《央視新聞》最新消息指出，東部戰區陸軍部隊對台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊，取得預期效果。



【13:00】台軍戰備輪值部隊提升為特遣隊 10架阿帕奇直升機突降恆春機場

【12:33】航迷透過航班追蹤網站（Flightradar24），發現一架美軍P-8A反潛巡邏機飛入解放軍西南演習空域。

【12:00】解放軍重要軍事演訓行動開始。台灣軍方預判，解放軍極有可能發射導彈，若以台灣東部外海演習區為目的地，亦將是解放軍導彈首次飛越台灣的中央山脈。

【8:50】台灣陸軍金門防衛指揮部表示，金門、北碇地區3日晚間均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。台媒指，「這是共軍首次派無人機侵擾金門。」