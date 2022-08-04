台海軍演｜台學者：解放軍攻擊步驟提前曝光　台美應「以敵練兵」

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台，兩岸關係緊張，解放軍同時宣布從今（4）日起在台海周邊6處海域進行3天軍演。

台灣軍事學者分析，佩洛西訪台，提前讓解放軍對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光，台灣、美國應藉此次解放軍威嚇作為「以敵練兵」，操演未來的因應方案。



台灣《中央社》報道，台灣國防部今天表示，解放軍下午1時56分起，向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，台軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。

國策研究院上午舉行「佩洛西訪台與台海危機」座談會，台灣智庫諮詢委員董立文表示，佩洛西訪台打亂解放軍對台強制統一進程，提前讓解放軍對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光。

他指出，佩洛西訪台後，有台灣民眾在大陸遭抓捕、無人機掠過金門、共機跨越台海中線、在台灣周邊劃設6處演習區，甚至還有資安等威脅；這些跡象可得出一個結論，台灣目前面對「複合型國家安全危機事件」，更是「第4次台海危機」。

他強調，釐清大陸對台動武不是「會、不會」的問題，而是「什麼時候與何種方式」的問題；因此，可藉此次解放軍各項威嚇作為，讓台灣與美國「以敵練兵」，操演未來因應方案。

國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤分析，解放軍在台灣周邊6處海域實施針對性演訓，呈現解放軍若對台發動全面軍事行動時的基本行動樣貌；但解放軍實力是否能符合行動時所帶來的期望需求，例如透過岸基遠程火力壓制台軍第一階段防衛作戰能力，則必須要看演訓的具體行動細節判斷，目前仍無法預估。

他強調，以台軍擁有的防空、制海及固安等防衛作戰實力，解放軍若執意犯台必然付出相當代價，但這次解放軍演訓行動結束後，將徹底打破兩岸、兩軍存在多年的海峽中線默契；未來解放軍機艦跨越海峽中線，及貼近台灣領海領空外緣活動的頻率將大幅增加，台灣海空防禦縱深將更受壓縮，台軍防衛作戰將面對更嚴峻挑戰。

他建議，從這次解放軍在台灣周邊的演訓可印證，台軍除發展不對稱戰力外，必須維持一定規模的基本戰力，台灣四面環海不同於烏克蘭，維持可恃海空戰力暨視距外打擊能力，是戰時避免遭解放軍封鎖重要條件，不可偏廢。

台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲則表示，佩洛西訪台贏得國際支持，更突顯大陸是麻煩製造者，但台灣也應由戰略層次思考，擺脫、降低外交困境；最佳與最急迫方案是增加國防投資，藉此儘速獲得增加防衛能力、增加外交籌碼（有國防才有外交話語權）與獲取國防經濟等3大效益。

國策研究院資料指，國策研究院為台灣第一個由民間企業創立的「國家政策智庫」，於1989年由長榮集團總裁張榮發先生創立。在此期間，本院舉辦台灣發展相關之國際與台灣各專業領域研討會、座談會數以百計，包括國防事務、外交、國防、內政、文化教育、環保、社會福利、人權與兩岸關係、亞太區域等議題，契合台灣內外政經變化，與時俱進，提供政策建言，並出版政策期刊與智庫專書，深受台灣朝野各界肯定信賴，更成為亞太地區享有國際令譽的重要政策智庫。