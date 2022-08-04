台海軍演｜金門縣長楊鎮浯籲兩岸莫開戰　批衝突爭端牽動敏感神經

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台，兩岸關係緊張，解放軍同時宣布從今（4）日起在台海間進行3天軍演，金門成為備受關注的兩岸最前線。

金門縣長楊鎮浯今表示，只有經歷過戰爭的金門人，才知道戰爭的可怕，呼籲有關當局，做任何事一定要以整體利益為考量，而不是為了任何特定目的。



楊鎮浯表示，金門站在兩岸的最前線，金門人是最有立場來說明立場與疑慮。他強調，全體金門人歡迎國際友人來到台灣，維繫與捍衛整體台灣利益。

他表示，不過，任何一項關係到國家與民生政策的重要事件都不應該被單獨的來看待，國際友人來訪要衡量兩岸整體局勢，與國家整體利益。兩岸衝突和爭端是金門最敏感神經、最慘痛的記憶，金門人知道戰爭可怕代價。

他呼籲，台灣中央政府聆聽金門人的普遍心聲，任何事都要考量整體利益，而不是為了任何特定的目的，任何政策不能輕易地引起兩岸的紛爭與爭端，將人民陷於戰爭的邊緣。

台灣陸軍金門防衛指揮部今天表示，金門、北碇地區3日晚間均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，「遇突發狀況均有能力即時應處，請國人放心」

距離金門本島復國墩漁港約4200公尺的北碇島是金門縣的極東點。對於大陸無人機侵掠過金門本島和北碇島，金門民眾普遍表示沒有特別感受，路上人來人往依舊，並無緊張氣氛。復國墩海產店老闆說昨晚聽到飛機聲，然而老一輩的金門人說，早年看多了兩岸軍機在高空對峙緊張畫面，覺得對無人機無感。

台灣國防部：不升高衝突、不引發爭端

台灣國防部8月4日上午也表示，針對解放軍於台灣周邊海空域舉行實彈演習，意圖改變現狀、破壞區域和平穩定的不理性行為，台軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓的場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

國防部強調，將秉持備戰不求戰的原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護國家安全及主權領土完整。

國防部譴責破壞區域和平的不理性行動，並稱解放軍於下午約1時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。台軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。

台灣國防部發言人孫立方少將表示，「國軍有能力及信心反制中共侵害我國主權行動」。（軍聞社）

大陸國防部：解放軍高度戒備，將以軍事行動反制

中國國防部新聞局官方微博消息，國防部新聞發言人譚克非8月4日就解放軍在台島周邊開展一系列軍事反制行動發表談話。

他稱，8月2日，美眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，此舉與美方不支持「台獨」的承諾背道而馳，是對中方嚴重的政治挑釁，是對中美兩國兩軍關係的嚴重破壞，是對台海和平穩定的巨大衝擊和威脅。中方對此強烈憤慨、強烈反對。

他提到，中國軍隊說話是算數的。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

他表示，我們正告美方和民進黨當局，「以台制華」注定徒勞，「挾洋自重」沒有出路。美台勾連挑釁只會將台灣推向災難深淵，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。堅決維護中國國家主權和領土完整是14億中國人民的堅定意志，中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流。民意不可違，玩火必自焚。我們將堅決捍衛國家主權和領土完整，絕不為任何形式的「台獨」行徑和外部干涉留下任何空間。