人民日報：大陸強化制裁台獨分子　可終身追責並缺席審判

周四（4日），官媒《人民日報》刊發中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授，國家發展與戰略研究院研究員王英津的文章指，大陸將對以身試法的「台獨」頑固分子，採取刑事懲處措施，依法終身追責，並可缺席審判。



2021年11月5日，國台辦表示，大陸方面將依法對清單在列的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子實施懲戒。（台行政院供圖）

文章指，個別「台獨」頑固分子不思悔改，繼續勾連外部勢力進行謀獨挑釁，不僅嚴重破壞台海地區和平穩定，而且侵蝕著兩岸和平統一的基礎。大陸方面將加大對台獨頑固分子的制裁力度，依法予以嚴懲。

文章稱，一是進一步公開「台獨」頑固分子清單，即將更多已被列入清單的人員公布出來，該清單實施精準打擊，針對的是一小撮「台獨」頑固分子，而不是一般追隨者，更不是廣大台灣民眾。「為體現這一點，國台辦僅僅點名了三名台當局有關負責人」。但國台辦發言人強調，「台獨」頑固分子清單上絕不止蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人。今後，大陸方面基於懲罰「台獨」頑固分子的需要，將會進一步公開清單。

楊智淵曾代表一邊一國行動黨參選新北市永和區立法委員。（楊智淵Facebook）

文章表示，二是進一步加大追責力度，即從實施一般懲戒變為刑事追責，且終身有效。去年，大陸方面對三名「台獨」頑固分子實施的懲戒，主要是限制出入境自由和經濟往來，即「禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施」。

文章續指，倘若「台獨」勢力繼續挑釁，大陸方面將啟動刑事司法程序，依據刑法、刑事訴訟法追究清單在列「台獨」頑固分子的刑事責任，並且終身有效。大陸方面擬定清單具有充分的法理依據，執行清單也具有充足的司法保障。大陸方面可通過雙邊或多邊國際刑事司法協助機制將「台獨」頑固分子緝拿歸案、繩之以法。即使有些人暫時無法緝拿歸案，也可依法對其進行缺席審判、定罪量刑。