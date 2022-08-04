Omicron疫情｜中國首次檢出　海南三亞確診個案染BA.5.1.3變異株

海南三亞4日下午舉行疫情發布會通報，經流行病學調查和病毒基因測序分析，發現引起三亞「0801」疫情的是Omicron變異株BA.5.1.3。這是該變異株在中國首次檢出。

會上指出，目前海南省周邊的越南和台灣有OmicronBA.5.1變異株流行，該變異株為近期全球最受關注的變異株，在歐美等國快速上升為主要流行株。專家綜合分析認為：此輪疫情與海南省既往疫情無關，也非國內外地遊客引入。



根據發布會，此輪疫情為境外輸入引起，進入三亞市崖州中心漁港漁船與境外漁民交易魚貨通過漁民隱匿感染或魚貨被病毒污染輸入的可能性大，且後續在崖州中心漁港隱匿傳播了一段時間。目前為休漁期，但進入中心漁港漁船有相關交易活動軌跡。中國早前有福建等沿海地區也發現海上作業後漁船漁民輸入新冠疫情的報道。

截至目前，本輪疫情發現報告的感染者基本上都與崖州中心漁港相關聯，傳播鏈基本清楚，也間接說明中心漁港是此次疫情的始發輸入地。

引起此輪疫情的Omicron變異株BA.5.1.3傳染性強，傳播快速且隱匿。建議公眾關注本起疫情發布的相關高中風險區，特別是7月24日以來有中心漁港相關暴露史或旅居史人員應盡快向所在社區報告，並按要求配合落實管控和核酸檢測等防控要求。