佩洛西訪台｜王毅批G7外長聲明廢紙一張　外交部急召歐盟駐華使節

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）訪台引起中國大陸不滿，七國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表8月3日發表聲明，稱中方針對佩洛西訪台採取的行動可能升高緊張局勢，造成地區不穩。

4日，國務委員兼外長王毅表示，這份聲明混淆是非、顛倒黑白，只是「廢紙一張」；外交部副部長鄧勵奉命就該涉台聲明緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉。



在柬埔寨首都金邊參加東盟外長會議的王毅表示，西方七國集團糾集一起，就目前的台海局勢發表如此聲明，中方對此堅決反對，因為它混淆是非、顛倒黑白，公然為侵權者張目，反而向維權者施加壓力。

他指出，不干涉內政是維護世界和平穩定的最基本原則，不能讓叢林法則重新主導國與國的關係，並稱所謂的聲明只是廢紙一張。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

鄧勵則表示，七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台消極聲明，這一歪曲事實、顛倒黑白的行徑完全是肆意干涉中國內政、公然進行政治挑釁，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣，中方對此堅決反對，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。

鄧勵又指，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是絕不可逾越的紅線和底線。一個中國原則有嚴格的內涵，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。

鄧勵進一步稱，佩洛西竄訪台灣是赤裸裸的政治操弄，是公然嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方當然要毫不猶豫做出堅決回擊。針對美台勾連挑釁，中方反擊天經地義。歐方不僅沒有對美方煽動分裂中國、加劇台海局勢緊張、「以台制華」的行為予以勸阻和譴責，還在聲明中妄稱「將在適用時遵守一個中國政策」，這嚴重違反一個中國原則，嚴重衝擊雙邊關係的政治基礎。

最後，鄧勵強調，民意不可違，台灣問題關係到中國人民的民族感情，維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的最大共識之一。中方願以最大誠意、最大耐心、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也將以最堅強決心、用一切手段、不惜任何代價阻止國家分裂。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志、強大能力。