外交部：中國不是100年前舊中國　G7外長列強夢應該醒了

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）訪台引起大陸不滿，七國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表周三（3日）發表聲明，稱中方不應以此作為侵略性軍事行動或脅迫的藉口，或會導致不必要的升級造成地區不穩。

在北京，外交部發言人華春瑩在周四（4日）舉行的例行記者會上回應，相關聲明讓人有時空錯亂的感覺，「這幾個國家的外長顯然還以為自己生活在120多年前的八國聯軍的時代。今天的世界早已不是帝國主義列強可以在中國大地上耀武揚威、為所欲為的世界。今天的中國也不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國，他們的列強夢應該醒醒了。」



2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

華春瑩指出，中國有權維護主權和領土完整。當前台海局勢出現緊張，根本原因是美方不顧中方強烈反對和嚴正交涉，縱容美國政府三號人物乘坐美國軍機竄訪中國台灣地區，這是升級美台實質關係的重大事件，嚴重損害一個中國原則，嚴重損害中國主權和領土完整。中方早已反覆明確表明堅決反對的嚴正立場，並且強調中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不會為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間，如若美方一意孤行，由此造成的一切後果由美方全部負責，勿謂言之不預。

華春瑩續指，美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後。面對公然侵犯中國主權和領土完整的惡意挑釁，中方採取反制措施都是正當的，也必然是堅決的、有力的。對此，世界看得非常清楚，上百個國家已經在第一時間發出了公正的聲音，強調應該堅持一個中國原則，支持中方維護自身主權和領土完整。如果這幾個國家真心關心台海和平穩定，他們就應該早一點勸阻美方不要對中國採取危險而魯莽、不負責任的挑釁。佩洛西竄訪台灣之前，他們裝聾作啞，默不作聲，現在卻跳出來對中國採取正義行動橫加指責，他們的虛偽和醜惡的嘴臉暴露無遺。

華春瑩又稱，一個中國原則是七國同中國建交的重要政治基礎。中方一貫堅決反對建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。七國政府的立法機構負責人理應遵守政府承認和承諾的外交政策。如果有關國家政府對其議會違反本國外交政策的行為無所作為、放任自流，只能證明其政治無能、治理無效，在國際上背信棄義。在這一嚴肅的問題上，玩弄文字遊戲，或者試圖偷梁換柱，沒有任何意義，也不會有任何效果。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

華春瑩表示，一個中國原則只有一個版本、一種含義，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是1971年第26屆聯大通過的第2758號決議明確規定的，是國際關係基本準則，也是包括七國在內的181個國家同中國建立和發展外交關係的政治基礎，不允許私塞任何前提後綴，也不允許任何歪讀曲解。

華春瑩強調，無論從歷史還是現實看，以美國為首的七國集團成員都是侵略、脅迫的形象代言人。說到侵略或者「脅迫」，這頂帽子還是請七國集團的國家自己戴。這七國不要忘了，他們也代表不了國際社會。他們的觀點只是極少數。正如新加坡的學者馬凱碩日前指出「七國集團在國際上大搞專制獨裁。」在這份聲明當中也得到了充分的體現。「我想再次提醒這七個國家的外長，現在已經是21世紀的第3個十年了，如果腦子還停留在100多年前，是要出問題的。」