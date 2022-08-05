台海軍演｜專家：解放軍遠火可覆蓋全台，意味想幾時打就幾時打

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西及佩羅西）訪台，導致台海緊張局勢升溫，解放軍宣布周四（4日）12時起一連三日在台灣周邊進行實彈軍演。

對於解放軍常規導彈首次穿越台島，且穿越愛國者導彈密集部署的空域，精準打擊目標，國防大學教授孟祥青介紹指，這說明「我們的軍隊在遠海遠域看得見、打得準」，亦意味著解放軍遠火射擊可覆蓋台灣全島，並且「想什麼時候打就什麼時候打」。



國防大學教授孟祥青介紹指，解放軍遠火射擊可覆蓋台灣全島，「想什麼時候打就什麼時候打」。（央視新聞）

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據央視報道，周四，解放軍常規導彈首次穿越台島，並且穿越愛國者導彈密集部署的空域，精準打擊目標。對於此次解放軍環島演訓，孟祥青指實現了「四個首次」，首先是首次離台島最近的演習；其次是對台島實施合圍；與1996年台海危機相比，此次軍演首次將射擊靶場設在了台島東部，等於對「台獨」勢力形成直接的震懾力，而且1996年主要靠近大陸沿海，而此次則是靠近台灣島這一側；另一個首次是，火力試射首次穿越台島，且穿越了愛國者導彈密集部署的空域，說明解放軍軍隊已經解決了在遠海遠域看得見、打得準的問題，反映了武器裝備性能大幅提升。

孟祥青又指，佩洛西2日晚訪問台灣的同時，解放軍全程嚴陣以待、全程跟蹤，佩洛西的專機起飛後，解放軍亦在全程監控，致使她飛行路線上捨近求遠。此次軍演針對美台勾結和「台獨」勢力的叫囂，「佩洛西竄訪台灣形成了惡劣的先例，也是極端的挑釁行為」，演習區域以及演習科目阻止了外部勢力干預，「南部區域可以封鎖巴士海峽，巴士海峽是進出南海的必經之地，遏制了外部勢力對台灣問題的干涉。」

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此外，周四下午，解放軍東部戰區發布消息，稱東部戰區火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域，實施多區域、多型號常規導彈火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

孟祥青對此表示，解放軍本次遠火射擊有以下特點，包括射程遠，解放軍遠火可覆蓋台灣全島，意味著「想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打、想打哪裡就打哪裡。」其次，遠火系統機動性非常強，可以隨時發射、隨時停止，而且具有高性價比、成本低，工業系統可以大批量快速生產。