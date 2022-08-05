外交部召見大使警告建交國：不得與台灣進行任何形式的官方往來

解放軍宣布在8月4日12點到7日12點在台灣周邊軍演。外交部副部長鄧勵4日緊急召見有關歐洲國家跟歐盟駐北京使節，強調「同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。」



外交部今（5日）上午接連發布兩篇新聞稿，表示已經就G7外長的涉台聲明召見日本駐中大使垂秀夫、相關歐洲國家和歐盟駐中大使提出嚴正交涉。這兩份新聞稿以外交部副部長鄧勵的名義發布。

鄧勵表示，涉台聲明歪曲事實、顛倒黑白的行徑完全是「肆意干涉中國內政、公然進行政治挑釁』，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，性質極其惡劣，中方對此堅決反對。

此前， 七大工業國集團（加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國，G7）外長發表聲明關切台海局勢，並提及對台海和平穩定的承諾。外交部稱此舉干涉中國內政、公然政治挑釁，已緊急召見相關國家駐中大使，提出嚴正交涉。

鄧勵強調，「一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是絕不可逾越的紅線和底線。一個中國原則有嚴格的內涵，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來」。

對於美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台，鄧勵強調反擊是「天經地義」。