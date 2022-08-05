疫情｜浙江義烏、海南三亞同步進入區域管控　非必要不進不出

內地新冠疫情再起，有「世界超市」之稱的浙江義烏及熱門旅遊城市海南三亞皆宣布自周四（4日）零時起進入區域管控，全市密閉場所暫停營業，非必要將不進不出。



義烏市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布《義烏市關於加強疫情防控期間社會面管控的通告》，決定在全市疫情防控期間加強社會面管控，包括倡導市外人員非必要不來義，市內人員非必要不離義，確需離義的，需憑健康碼綠碼及24小時核酸檢測陰性證明；為順利實施全員核酸檢測，進入商場、超市、藥店、醫療機構和餐飲場所的，需嚴格落實「一掃三查」（掃場所碼、查健康碼、查行程卡、48小時核酸檢測陰性證明）；全市密閉場所暫停營業。

義烏疫情最早從周二（2日）當地最大的青口夜市外溢，截至周四已累計95宗本土確診，原因可能是該地夜間人員流動頻繁。專家示警，義烏本輪疫情存在較大的社會面傳播和外溢風險。

同時，作為小商品之都，疫情推遲義烏小商品發貨亦引起外界關注，不過義烏購總經理王建軍周五（5日）表示，整體而言，從生產上來看，義烏小商品因本次疫情受到的影響不大。一位負責球迷喇叭生產和銷售的義烏經營戶亦指，他們的生產地是在浙江永康，並不在義烏此次爆發疫情的區域，「主要疫情區域的所有人政府都已組織大巴拉離進行隔離了，只要控制好擴散源，估計短時間內可以控制住」。

三亞為熱門旅遊城市，同實施區域管控。（資料圖片）

另一方面，三亞經病毒基因測序分析，檢出Omicron變異株BA.5.1.3，為內地首次檢出。

三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部發布通告稱，當前三亞市疫情防控形勢嚴峻複雜，社區隱匿傳播風險較大，人員聚集及跨區域活動將增大疫情傳播風險。為迅速控制三亞市疫情，盡快實現社會面動態清零，當局決定實施區域管控，周四零時起，除海棠灣區域、亞龍灣區域、育才生態區外，進入區域管控狀態，企事業單位、公共場所、社區（村、居）等憑24小時內核酸陰性證明或當日核酸採樣記錄（須有前一天陰性記錄）出入。已劃定的高風險區封控措施不變，即人員「足不出戶，上門服務」。

社區管理方面，原則上每個社區（村、居）只保留1至2個出入口，實行24小時值守，人員非必要停止進出，參加核酸檢測採樣即出即回。居民每2天憑出入證可出門購買物資1次，或通過線上訂購生活物資。