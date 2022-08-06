疫情｜內地昨增585宗本土個案　海南三亞實行臨時性全域靜態管理

國家衛健委公布，內地昨日（5日）新增585宗新冠肺炎本土感染，其中海南佔最多，達308宗。海南三亞宣布，自今日（6日）6時起實行臨時性全域靜態管理。



內地新增361宗確診病例，其中310宗為本土病例，包括海南262宗，內蒙古22宗，廣東11宗，浙江7宗，廣西4宗，重慶3宗，四川1宗；其餘51宗為境外輸入病例。

同日增343宗無症狀感染，其中本土275宗，包括浙江95宗，海南46宗，新疆42宗，河南28宗，廣西27宗，河北8宗，山東7宗，兵團6宗，內蒙古4宗，吉林2宗，安徽2宗，廣東2宗，重慶2宗，甘肅2宗，天津1宗，貴州1宗；其餘68宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1772宗，累計報告確診病例230496宗，5226人病亡。

三亞實行臨時性全域靜態管理 全市限制人員流動

三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部指出，當前三亞市疫情防控形勢十分嚴峻。根據國務院聯防聯控機制部署，為盡快阻斷疫情擴散蔓延，堅決貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，力爭在最短時間內有效控制疫情，切實守護好人民健康和生命安全，通告自今日凌晨6時起，全市實行臨時性全域靜態管理。

除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，三亞全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。恢復時間另行通告。

三亞本為旅遊勝地。（VCG）

三亞市副市長何世剛透露，估算現約有8萬多名的遊客留在三亞，對如何做好滯留遊客的工作，有幾個方面，一是強化對三亞灣和亞龍灣這兩個病例分佈、遊客最集中的地方的管控，要求必須要有24小時的核酸陰性證明才能進入，保證遊客比較集中的地方免受或者減少病毒感染的可能性。

二是要求旅文等涉旅的部門，包括酒店協會等企業，一定要努力為遊客做好服務和安撫情緒，把相關政策告訴遊客，同時在旅文部門設立專班，安排專線，專門受理遊客的各種訴求等。而外地遊客抵達後，仍然可以憑核酸陰性證明以及抵達三亞的機票和火車票入住所預定的酒店，進出都需要有核酸檢測證明。

對於疫情外溢問題，何世剛稱，經過基因測序比對，可以排除病毒是從國內游客大量輸入而傳入的，面對新的病毒，要從全國疫情防控的大局，從省級層面，也要做好防外溢和防擴散的工作，做法包括在省級層面已成立了防外溢的專班，並升級了離開三亞市的措施，要求離開三亞市的必須要有48小時兩次核酸陰性證明，這樣的話避免病毒能夠被帶到別的地方去。

義烏發佈告廣大市民書：非必要不離義、不聚集

而日前同樣進入區域管控的浙江義烏市，市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部辦公室發佈告廣大市民書，指「8.2」疫情來勢兇猛，傳播速度更快，傳播力更強。當前，在省、金華市的堅強領導和頂格支持下，正在與病毒傳播速度賽跑。

對此，當局作出多點倡議，一是主動報備、服從管理。嚴格履行個人防控責任，有中高風險地區旅居史，或與確診病例、無症狀感染者行動軌蹟有交集的，立即向所在村社及單位報告，按照有關規定做好核酸檢測、隔離管控等工作。對刻意隱瞞不報、拒不遵守防疫規定的，依法追究法律責任。

二是做好防護、配合查驗。主動做好自我防護，出門戴好口罩，核酸檢測應檢盡檢，出入公共場所主動配合體溫檢測、「一掃三查」等措施，養成勤洗手、常通風、不聚集、分餐製等良好習慣。

義烏有「世界超市」之稱。（新華社）

三是減少聚集、降低風險。非必要不離義、非必要不聚集，不前往中高風險地區。喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦，不去人群密集或密閉空間場所，降低感染風險。

四是加強監測、規範就診。主動做好自我健康監測，如出現發熱、乾咳、乏力等症狀時，佩戴醫用口罩，及時到指定醫院發熱門診就醫，就診過程避免乘坐公共交通工具。

最後是不信謠言、遵規守紀。密切關注官方發布的疫情通告和疫情風險區域變化，不造謠、不信謠、不傳謠，有任何疑問和特殊情況，撥打鎮街指揮部電話求證求助。當前全市生活物資保障充足，物價總體平穩。