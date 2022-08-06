海南疫情｜三亞鳳凰機場進出港航班大面積取消　票價飆至1.5萬

海南三亞近期疫情嚴峻，當局已實行「臨時性全域靜態管理」。據中新社報道，周六（6日）中午，據「飛常準」、「飛豬」等航班資料平台，三亞鳳凰機場飛機大面積取消，包括從三亞到北京、上海、杭州、蘭州等多地已無直飛方案。



據「飛常準」App，當前三亞鳳凰機場航班大面積取消，正常性為3%。出港航班方面，截至發稿時，已出港38個航班，待出港2個，164個出港航班被取消，其中82個航班為非計劃性，因天氣等原因臨時取消的航班。

飛常準客服表示，今天還有出港航班，有去昆明、太原、鄭州等地，有的已經到達，有的還在計劃狀態。就上海而言，FM9538航班正常，目前已經登機結束，「具體的消息，可以在機場大屏查詢進出港航班。」

三亞機場的免稅提貨點。（新華社）

就昆明而言，根據飛常準，目前7:55起飛和10:45從三亞鳳凰機場起飛至昆明長水機場的航班已經到達，而17:50起和22:15起飛的航班已被取消。

8月6日凌晨三點，據「三亞發布」最新消息，自6日凌晨6時起，全市實行臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市范圍限制人員流動，暫停城市公共交通。

8月5日，三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部對外披露，經專家組研判，三亞市疫情防控指揮部決定，自2022年8月5日起，高風險區域調整為52個、中風險區域調整為33個。

另據央視，海南省三亞市政府副市長何世剛表示，大概有8萬多名遊客留在三亞。8月5日，三亞發布致全體市民遊客的一封信，其中表示，本輪疫情防控形勢嚴峻復雜，已超過今年的「0331」疫情，三亞已進入區域管控狀態，希望廣大市民遊客關注權威信息、做好核酸檢測，非必要不出門、不離市。