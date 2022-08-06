人民日報：中國完全有決心有辦法有能力維護國家統一

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西或佩羅西）近日訪台，導致中美關係、台海局勢的緊張升溫。官媒《人民日報》周六（6日）發表評論文章指，中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果外部干涉勢力和「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。



佩洛西（左）8月3日在台灣「總統府」拜見蔡英文（右），佩洛西說，這次訪團來到台灣，向外界清楚表達，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。（台灣「總統府」）

文章指，針對佩洛西竄訪台灣的惡劣挑釁行徑，中國外交部5日宣布對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施，對美方採取八條反制措施。與此同時，為嚴正震懾美台勾連升級的消極舉動，中國人民解放軍連日來在台島周邊海空域開展規模空前的實戰化聯合演訓。這一系列有力舉措充分表明，中國完全有決心有辦法有能力維護國家統一、捍衛國家主權和領土完整。

文章表示，通過中國政府正在推出的有力反制舉措，通過中國人民解放軍展現的精確打擊和區域拒止能力，外部干涉勢力和「台獨」分裂勢力對「民意不可違，玩火必自焚」有了更加切身的體會，對「拭目以待」、「該有的都會有」的反制措施有了更深刻的理解。美方執意推進「以台制華」，惡意挑釁在先，中方正當防衛在後，任何人沒有資格對中方反制行動說三道四。

文章稱，佩洛西竄訪台灣嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，不僅激起中國人民強烈憤慨，也引發國際社會普遍反對。目前，已有160多個國家發出正義聲音，重申堅持一個中國原則，支持中國堅決維護自身主權和領土完整，指出美方挑釁行為違背了自己的承諾，違反了國際關係基本準則。美國企圖靠糾集小圈子顛倒是非、挑戰國際公理正義，不僅是站在14億多中國人民的對立面，也是站在世界絕大多數國家的對立面，站在全世界愛好和平的人們的對立面。

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文章又指，佩洛西竄訪台灣進一步表明，當前台海面臨的緊張局勢、中美關係面臨的嚴重困難、亞太安全面臨的重大風險，根源都在美方。佩洛西在韓國遭受「冷遇」，引發輿論廣泛關注。分析普遍認為，佩洛西攪亂地區局勢的惡劣行徑，讓自己成了名副其實的燙手山芋。地區國家的態度充分說明，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民的期待背道而馳。

文章強調，中國實現完全統一，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果外部干涉勢力和「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。面對國家統一的民族大義，中國人民有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。任何人、任何勢力、任何國家在台灣問題上挑釁滋事，企圖遲滯中國發展壯大，阻礙中華民族偉大復興，完全是徒勞的，必將碰得頭破血流。