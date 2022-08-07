海南疫情｜料超8萬旅客滯留　三亞鳳凰機場出港航班全部取消

國家衛健委公布，內地昨日新增736宗本土感染，包括337宗確診病例及399宗無症狀感染，逾六成半的個案來自海南。

海南省的疫情轉趨嚴峻，自昨日（6日）凌晨6時起，海南三亞市實行臨時性全域靜態管理，由於正值暑假旅遊旺季，預計逾8萬名遊客滯留當地。



自8月1日起，三亞市通報首宗本地個案，海南省將本輪稱之為「0801」疫情。經流行病學調查和病毒基因測序分析，發現引起「0801」疫情的是Omicron BA.5.1.3，為國內首次檢出此變種病毒。

從8月1日至6日，三亞已發現超過800宗陽性感染，包括615宗確診病例及213宗無症狀感染。

航班停飛，旅客滯留機場。（微博＠每日數碼科技雜談）

屬於海南省地級市的三亞市及儋州市，先後宣布實行臨時性全域靜態管理。昨日清晨6時起，三亞市實行臨時性全域靜態管理嚴格限制人員外流，非必要暫不離開三亞；今日（7日）清晨6時起，儋州市宣布實行臨時性全域靜態管理；萬寧市宣布，今日下午1時實行臨時性全域靜態管理。

鄰近三亞的陵水黎族自治縣， 自8月1日起至今，累計發現確診病例18宗、無症狀感染者15宗，該縣昨日下午3時起已實行臨時性全域靜態管理。

有旅客成功登機飛離海南。（微博＠蔓越小莓）

「飛常準App」顯示，8月7日，三亞鳳凰機場所有出港航班已全部取消。

截至目前，中國國航、東方航空、南方航空、海南航空、廈門航空及深圳航空等航空公司，均發布三亞進出港航班的退改措施。各旅遊平台也發布三亞相關旅遊產品的退改方案。據悉，三亞市已成立訂單退訂工作專班，酒店為滯留在住遊客提供半價優惠續住服務，遊客在完成7天風險排查後經評估後可離島。